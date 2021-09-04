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Помидоры квашенные с горчицей. Всегда квашу на зиму и никогда не хватает

Помидоры квашенные с горчицей имеют интересный вкус и аромат, все ваши знакомые попросят рецепт таких помидоров.

Помидоры квашенные с горчицей: ингредиенты

Помидоры квашенные с горчицей

  1. 5-литровое ведро
  2. Помидоры

Рассол:

  1. Стакан – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  2. Листья хрена
  3. Холодная родниковая вода – 10 л. (десять литров)
  4. Сахар – 2 ст. л. (две столовые ложки)
  5. Сухая горчица – 25-30 г. (двадцать пять-тридцать грамм) на 5-литровую банку или 2 ст. л. (две столовые ложки) на 3-литровую банку
  6. Соль – 2 ст. (два стакана)

Процесс приготовления:

Помидоры квашенные с горчицей. Всегда квашу на зиму и никогда не хватает 5

  • Все ингредиенты для рассола смешайте до растворения сахара и соли.
  • Помойте помидоры, сложите в ведро, залейте холодным рассолом, положите сверху листья хрена и посыпьте его порошком горчицы. Закройте крышкой и опустите в погреб. Будут готовы через месяц.

Помидоры квашенные с горчицей — очень вкусные и ароматные

Помидоры квашенные с горчицей. Всегда квашу на зиму и никогда не хватает 6

Приятного аппетита!

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