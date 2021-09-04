Помидоры квашенные с горчицей. Всегда квашу на зиму и никогда не хватает

Помидоры квашенные с горчицей имеют интересный вкус и аромат, все ваши знакомые попросят рецепт таких помидоров.
Помидоры квашенные с горчицей: ингредиенты
- 5-литровое ведро
- Помидоры
Рассол:
- Стакан – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Листья хрена
- Холодная родниковая вода – 10 л. (десять литров)
- Сахар – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Сухая горчица – 25-30 г. (двадцать пять-тридцать грамм) на 5-литровую банку или 2 ст. л. (две столовые ложки) на 3-литровую банку
- Соль – 2 ст. (два стакана)
Процесс приготовления:
- Все ингредиенты для рассола смешайте до растворения сахара и соли.
- Помойте помидоры, сложите в ведро, залейте холодным рассолом, положите сверху листья хрена и посыпьте его порошком горчицы. Закройте крышкой и опустите в погреб. Будут готовы через месяц.
Помидоры квашенные с горчицей — очень вкусные и ароматные
Приятного аппетита!
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