Грибочки в кляре. Оригинальная закуска для тех, кому всё уже приелось

Грибочки в кляре отлично подходят к любому мясному или другому блюду.
Грибочки в кляре: ингредиенты
- Мука — 170 гр.(сто семьдесят грамм)
- Шампиньоны крупные — 7 шт. (семь штук)
- Пекарский порошок — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Масло растительное для кляра — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Масло растительное для жарки — 1 ст. (один стакан)
- Вода — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Кунжут — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Сперва приготовьте панировку для обжарки: смешайте соль, сахар, крахмал, муку и разрыхлитель, затем добавьте 3 ст. л масла, воду и кунжут. Размешайте и отправьте в холодильник.
- Грибы почистите и протрите мокрой салфеткой, порежьте ломтиками так, чтобы получилась пластинка грибовидной формы.
- Масло разогрейте на сковороде. Грибы обмакните в кляр и опустите во фритюр. Обжарьте до образования золотистой корочки, затем достаньте при помощи шумовки.
Грибочки в кляре очень вкусный и интересный рецепт.
Готовьте на здоровье!
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