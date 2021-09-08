Аппетитные стопочки: хычины с сыром и картофелем. Готовлю на кефире или кислом молоке

Тонкие лепешки с творожной и картофельной начинкой, приправленные большим количеством зелени – это очень просто и вкусно. Секрет успеха мягких лепешек – в жирном кисломолочном продукте. Берите кефир, айран, домашнее кислое молоко, все подходит.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 300 мл;
- мука, 380 г;
- соль, 0.5 ч.л;
- соль;
- сыр адыгейский или другой соленый и картофель по 250 г;
- чеснок, 3 зубчика;
- масло сливочное, 100 г.
Процесс приготовления
Соединяем в теплом кефире соль и соду, всыпаем просеянную муку и вымешиваем тесто. Масса должна получиться мягкой и податливой. Накрываем и оставляем на 30 минут отдыхать.
Ср трем на крупной терке, чеснок на мелкой и смешиваем с пюре из картофеля.
Делим тесто на равные кусочки, скатываем колобки. Накрываем чтобы не обветривалось.
Делаем из колобка лепешку, выкладываем начинку.
Защипываем края, раскатываем лепешку. Если будут появляться пузыри воздуха, прокалываем и катаем далее.
Обжариваем на сухой сковороде до румяности и выкладываем на блюдо.
Смазываем сливочным маслом и складываем лепешки стопкой.
При подаче режем всю стопку кусочками и подаем к столу. Можно с растопленным сливочным маслом, со сметаной и другими закусками и блюдами.
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