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Аппетитные стопочки: хычины с сыром и картофелем. Готовлю на кефире или кислом молоке

Тонкие лепешки с творожной и картофельной начинкой, приправленные большим количеством зелени – это очень просто и вкусно. Секрет успеха мягких лепешек – в жирном кисломолочном продукте. Берите кефир, айран, домашнее кислое молоко, все подходит.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кефир, 300 мл;
  • мука, 380 г;
  • соль, 0.5 ч.л;
  • соль;
  • сыр адыгейский или другой соленый и картофель по 250 г;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • масло сливочное, 100 г.

Процесс приготовления

Соединяем в теплом кефире соль и соду, всыпаем просеянную муку и вымешиваем тесто. Масса должна получиться мягкой и податливой. Накрываем и оставляем на 30 минут отдыхать.

Ср трем на крупной терке, чеснок на мелкой и смешиваем с пюре из картофеля.

Делим тесто на равные кусочки, скатываем колобки. Накрываем чтобы не обветривалось.

Делаем из колобка лепешку, выкладываем начинку.

Защипываем края, раскатываем лепешку. Если будут появляться пузыри воздуха, прокалываем и катаем далее.

Обжариваем на сухой сковороде до румяности и выкладываем на блюдо.

Смазываем сливочным маслом и складываем лепешки стопкой.

Аппетитные стопочки: хычины с сыром и картофелем. Готовлю на кефире или кислом молоке

При подаче режем всю стопку кусочками и подаем к столу. Можно с растопленным сливочным маслом, со сметаной и другими закусками и блюдами.

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