Салат из брокколи и цветной капусты: очень быстрый и сочный (Видео)

Салат из брокколи и цветной капусты! Сегодня готовим необычно вкусный, быстрый, сочный, плюс ко всему этому, очень полезный Салат из капусты брокколи и цветной капустой. При подаче вы почувствуете гордость перед своими гостями, так как после дегустации быстро опустошится салатница.
Салат из брокколи и цветной капусты: ингредиенты
- Цветная капуста — 200 гр.
- Брокколи — 200 гр.
- Половина репчатого лука
- Сладкий перец — 1-2 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Кукуруза — 200 гр.
- Небольшой пучок петрушки или кориандра.
Салат из брокколи и цветной капусты: способ приготовления
- Особенность этого салата заключается в том, что все ингредиенты используются в свежем виде. Начинаем с цветной капусты, которую мы на нашей кухне, как правило, пропариваем. Попробуйте использовать ее в сыром виде, и у вас появятся новые вкусы, витамины, приятные ощущения.
- То же самое с брокколи, так как жесткость семейства капустных многих отталкивает, попробуйте, как я, мелко нарезать и этим решить вопрос.
- Для нашего салата мелко нарезаем лук и сладкий перец.
- Небольшой пучок петрушки мелко нарезать и добавить в салатницу.
- Огурец можно нарезать полумесяцем, чтобы влага быстро не ушла.
- В салат добавляем кукурузу.
- Добавляем немного соли, но стараемся не пересолить, так как будем добавлять еще и соевый соус.
- После чего добавляем бальзамический уксус. Его можно заменить также яблочным уксусом.
- Добавляем оливковое масло и размешиваем все ингредиенты. Кстати, аромат очень привлекательный.
- Прибавляем россыпью, как окончательное украшение, черный кунжут, тем самым обогащая салат кальцием.
- Перед подачей, если имеется, добавьте несколько капель Бальзамико: сгущенный виноградный уксус.
Подаем и с гордостью ждем высокой оценки этого витаминного букета. Уверена, что как ваши домашние, так и гости высоко оценят вкусовые качества этого салата.
Салат из брокколи и цветной капусты: видео
Салат из брокколи и цветной капусты: готов
Приятного аппетита!
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