Салат из брокколи и цветной капусты: очень быстрый и сочный (Видео)

Салат из брокколи и цветной капусты! Сегодня готовим необычно вкусный, быстрый, сочный, плюс ко всему этому, очень полезный Салат из капусты брокколи и цветной капустой. При подаче вы почувствуете гордость перед своими гостями, так как после дегустации быстро опустошится салатница.

Салат из брокколи и цветной капусты: ингредиенты

Цветная капуста — 200 гр.

Брокколи — 200 гр.

Половина репчатого лука

Сладкий перец — 1-2 шт.

Огурец — 1 шт.

Кукуруза — 200 гр.

Небольшой пучок петрушки или кориандра.

Салат из брокколи и цветной капусты: способ приготовления

Особенность этого салата заключается в том, что все ингредиенты используются в свежем виде. Начинаем с цветной капусты, которую мы на нашей кухне, как правило, пропариваем. Попробуйте использовать ее в сыром виде, и у вас появятся новые вкусы, витамины, приятные ощущения.

То же самое с брокколи, так как жесткость семейства капустных многих отталкивает, попробуйте, как я, мелко нарезать и этим решить вопрос.

Для нашего салата мелко нарезаем лук и сладкий перец.

Небольшой пучок петрушки мелко нарезать и добавить в салатницу.

Огурец можно нарезать полумесяцем, чтобы влага быстро не ушла.

В салат добавляем кукурузу.

Добавляем немного соли, но стараемся не пересолить, так как будем добавлять еще и соевый соус.

После чего добавляем бальзамический уксус. Его можно заменить также яблочным уксусом.

Добавляем оливковое масло и размешиваем все ингредиенты. Кстати, аромат очень привлекательный.

Прибавляем россыпью, как окончательное украшение, черный кунжут, тем самым обогащая салат кальцием.

Перед подачей, если имеется, добавьте несколько капель Бальзамико: сгущенный виноградный уксус.

Подаем и с гордостью ждем высокой оценки этого витаминного букета. Уверена, что как ваши домашние, так и гости высоко оценят вкусовые качества этого салата.

Салат из брокколи и цветной капусты: видео

Салат из брокколи и цветной капусты: готов

Приятного аппетита!