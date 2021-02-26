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Салат из брокколи и цветной капусты: очень быстрый и сочный (Видео)

Салат из брокколи и цветной капусты! Сегодня готовим необычно вкусный, быстрый, сочный, плюс ко всему этому, очень полезный Салат из капусты брокколи и цветной капустой. При подаче вы почувствуете гордость перед своими гостями, так как после  дегустации быстро опустошится салатница.

Салат из брокколи и цветной капусты

Салат из брокколи и цветной капусты: ингредиенты

  • Цветная капуста — 200 гр.
  • Брокколи — 200 гр.
  • Половина репчатого лука
  • Сладкий перец — 1-2 шт.
  • Огурец — 1 шт.
  • Кукуруза — 200 гр.
  • Небольшой пучок петрушки или кориандра.

Салат из брокколи и цветной капусты: способ приготовления

  • Особенность этого салата заключается в том, что все ингредиенты используются в свежем виде. Начинаем с цветной капусты, которую мы на нашей кухне, как правило, пропариваем. Попробуйте использовать ее в сыром виде, и у вас появятся новые вкусы, витамины, приятные ощущения.
  • То же самое с брокколи, так как жесткость семейства капустных многих отталкивает, попробуйте, как я, мелко нарезать и этим решить вопрос.
  • Для нашего салата мелко нарезаем лук и сладкий перец.

Салат из брокколи и цветной капусты

  • Небольшой пучок петрушки мелко нарезать и добавить в салатницу.
  • Огурец можно нарезать полумесяцем, чтобы влага быстро не ушла.
  • В салат добавляем кукурузу.
  • Добавляем немного соли, но стараемся не пересолить, так как будем добавлять еще и соевый соус.
  • После чего добавляем бальзамический уксус. Его можно заменить также яблочным уксусом.
  • Добавляем оливковое масло и размешиваем все ингредиенты. Кстати, аромат очень привлекательный.
  • Прибавляем россыпью, как окончательное украшение, черный кунжут, тем самым обогащая салат кальцием.
  • Перед подачей, если имеется, добавьте несколько капель Бальзамико: сгущенный виноградный уксус.

Салат из брокколи и цветной капусты

Подаем и с гордостью ждем высокой оценки этого витаминного букета. Уверена, что как ваши домашние, так и гости высоко оценят вкусовые качества этого салата.

Салат из брокколи и цветной капусты: видео

Салат из брокколи и цветной капусты: готов

Приятного аппетита!

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