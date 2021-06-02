Овощное рагу с кабачками. Насыщенный вкус и польза лета

Овощное рагу с кабачками — яркий вкус весенних овощей, который понравится любителям подобных блюд.
Овощное рагу с кабачками: ингредиенты
- Капуста белокочанная — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Кабачок — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Картофель — 1 кг. (один килограмм)
- Морковь — 2 шт. (две штуки)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Помидор — 3 шт. (три штуки)
- Сметана — по вкусу
- Зелень — один пучок
- Подсолнечное масло — 20 мл. (двадцать миллилитров)
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Подготовьте овощи: лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке, очищенный картофель и кабачки нарежьте кубиками, капусту нашинкуйте.
- Масло нагрейте в глубокой сковороде или казане, добавьте морковь с луком и прожарьте до прозрачности.
- Затем добавьте капусту и слегка поджарьте, добавьте кабачки.
- По истечении 5 минут выложите картофель, посолите и тщательно перемешайте.
- Очистите помидоры от кожуры, мелко нарежьте и добавьте к остальным овощам.
- Зелень мелко нарежьте, выложите в сковороду, потушите ещё три минуты, закрыв крышкой.
- Полейте готовое блюдо сметаной.
Овощное рагу с кабачками понравится всем Вашим знакомым.
Готовьте на здоровье!
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