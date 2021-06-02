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Овощное рагу с кабачками. Насыщенный вкус и польза лета

Овощное рагу с кабачками — яркий вкус весенних овощей, который понравится любителям подобных блюд.

Овощное рагу с кабачками: ингредиенты

Овощное рагу с кабачками

  1. Капуста белокочанная — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Кабачок — 1,5 кг. (полтора килограмма)
  3. Картофель — 1 кг. (один килограмм)
  4. Морковь — 2 шт. (две штуки)
  5. Лук — 1 шт. (одна штука)
  6. Помидор — 3 шт. (три штуки)
  7. Сметана — по вкусу
  8. Зелень — один пучок
  9. Подсолнечное масло — 20 мл. (двадцать миллилитров)
  10. Соль — по вкусу

Способ приготовления:

  • Подготовьте овощи: лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке, очищенный картофель и кабачки нарежьте кубиками, капусту нашинкуйте.
  • Масло нагрейте в глубокой сковороде или казане, добавьте морковь с луком и прожарьте до прозрачности.
  • Затем добавьте капусту и слегка поджарьте, добавьте кабачки.
  • По истечении 5 минут выложите картофель, посолите и тщательно перемешайте.
  • Очистите помидоры от кожуры, мелко нарежьте и добавьте к остальным овощам.
  • Зелень мелко нарежьте, выложите в сковороду, потушите ещё три минуты, закрыв крышкой.
  • Полейте готовое блюдо сметаной.

Овощное рагу с кабачками понравится всем Вашим знакомым.

Овощное рагу с кабачками. Насыщенный вкус и польза лета 2

Готовьте на здоровье!

 

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