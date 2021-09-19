Перестала замораживать фарш вместе с луком. Почему так делают опытные хозяйки

При дефиците времени женщины замораживают фарш, чтобы в нужный момент извлечь его из морозилки, быстро разморозить и приготовить котлеты на ужин.

Важный ингредиент мясного фарша – лук. И он тоже отправляется на заморозку. Но так делать нежелательно. И вот почему.

Замораживание фарша с луком может испортить вкус мяса. Луковый сок вступает с мясом в химическую реакцию, и масса портится.

Кроме того, в морозилке лук утрачивает свой аромат и после разморозки он не так вкусен.

Фарш из любого мяса рекомендуется замораживать «соло» — без добавления лука, чеснока, яиц, молока и манной крупы.

Как альтернатива – приготовить котлеты и заморозить их в уже готовом виде. Но хранить такие котлеты можно не более 2-х недель.