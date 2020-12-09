9 МАРИНАДОВ ДЛЯ РЫБЫ

1. СКУМБРИЯ ЗА ТРИ МИНУТЫ!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

9679; Скумбрия (средняя) — 1 шт

● Луковая шелуха (сколько есть, на глаз)

● Соль (ложки без верха) — 5 ст.л.

● Вода — 1 л

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Луковую шелуху замочить ненадолго в воде. Потом поставить на огонь и добавить соль. На литр воды нужно 5 столовых ложек соли (если воды надо больше, то и соли соответственно). Соленую луковую воду вскипятить, положить скумбрию и варить ровно 3 минуты! Потом рыбку откинуть на дуршлаг и можно кушать. Приятного аппетита!

2. СКУМБРИЯ ПРЯНОГО ПОСОЛА

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 0,5 л воды

● 1 столовая ложка соли

● 1 столовая ложка сахара

● 0,5 столовой ложки сухой горчицы

● 3 лавровых листа

● 1 бутон гвоздики

● 1 столовая ложка растительного масла

● 0,5 столовой ложки кориандра.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Все ингредиенты складываем в кастрюльку из нержавейки, кипятим 5 минут, а затем обязательно остужаем.

Кусочки рыбы складываем в холодный рассол и накрываем тарелочкой. На следующий день можно пробовать.

3. Изумительная скумбрия в маринаде!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● Скумбрия (замороженная, разморозить) 2 шт

● лук репчатый по вкусу

● вода 250 мл

● гвоздика 6 шт

● перец горошком шепотка

● перец душистый молотый 1/3 ч л

● зерна кориандра шепотка

● соль 2 ч л

● сахар 0,5 ч л

● масло подсолнечное 2 ст л

● уксус яблочный 2,5 ст л

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Скумбрию почистить, порезать на кусочки.

Воду вскипятить, добавить туда соль, сахар, гвоздику, перец горошком и молотый, кориандр, масло, кипятить 1 мин на медленном огне. В конце влить уксус. Остудить. Лук порезать полукольцами. Рыбу сложить в миску вперемешку с луком, залить остывшим маринадом. Оставить лучше на сутки мариноваться.

4. Соленая рыбка? Легко!

Подготовить смесь для соления:

● 2 столовые ложки соли

● 1 столовая ложка сахара

● 2-3 столовых ложек укропа, можно свежий

● 1/2 чайной ложки чёрного перца

● сухой базилик (по желанию)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

На пищевую плёнку выкладываем рыбку, предварительно макнув в смесь для соления с 2-х сторон. Всю рыбку плотно прижимаем, оборачиваем плёнкой и помещаем в полиэтиленовый пакет на сутки. Затем рыбку выложить на блюдо, добавить несколько капель лимонного сока и 2-3 столовые ложки растительного масла! Рыбка готова!

5.СКУМБРИЯ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Рассол:

● 2 литра воды

● 8 ст.ложек соли

● 4 ст.ложки сахара

● 4 горсти больших луковой шелухи

● специи по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Рассол вскипятим и потомим на маленьком огне минут 15. Охладить до комнатной температуры , процедить.

Отрезать голову,выпотрошить,промыть.Сложить в емкость. Залить скумбрию рассолом и положить гнет

Засолка будет продолжаться 2,5-3 суток .За это время периодически меняйте положение рыбки, чтобы она позолотела равномерно. Пришло время подвесить ее. Я это делаю с помощью больших канцелярских

скрепок Разогнуть скрепки ,одним концом проткнуть рыбку в районе хвоста и подвесить над ванной,подставив тазик или над раковиной.

Я обычно вывешиваю на ночь .И утром ,о чудо ,рыбка готова! Кожа будет слегка натянута,берем кисточку или двумя пальчиками смазываем нашу рыбоньку растительным маслицем и наслаждаемся!

Приятного аппетита!

6. Cелёдочка

Приготовить рассол.

На 3 литра воды пачка соли. (я делаю немного меньше — гр. 700 ) не люблю сильно соленую . вскипятить и остудить . Слить воду с селедки.Залить рассолом и оставить на сутки . периодически перемешивая , для равномерной просолки , вынуть кусочки сельди обмакнуть в масло и в банку можно и просто влить ее и в банку с верху можно подлить масло под крышку. Закатать, рассол рассчитан на 30 шт. селедок . Этот выход у меня из 15 шт. никакого рассола, только масло чуточку подлить .

7. Селёдка «ХЕ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● сельдь св. мороженная 3 шт

● морковь 3 шт

● лук репчатый 2 шт

● чеснок 2 зубчика

● уксус 9% 200 мл

● соль 1 ч.л

● масло растительное 2 ст.л

● соевый соус 4 ст.л

● кунжут 2 ст.л

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Селёдку разморозить, почистить от костей и нарезать на кусочки. Залить селёдку уксусом и оставить на 30 минут. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на тёрке для корейской моркови. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Слить с селёдки уксус (можно откинуть на дуршлаг, а я слила уксус через край, чтобы немного уксуса осталось). Затем добавить к селёдке лук, морковь, чеснок, масло, соевый соус, соль и кунжут. Всё хорошо перемешать и поставить на пару часов в холодильник. Селёдка «ХЕ» готова!

Приятного аппетита!

8. Селедочка маринованная пряная с лимонным соком!

Ингредиенты и приготовление:

Селедка — это полезное лакомство! Она содержит ценные Омега 3, необходимые для нормальной жизнедеятельности человека. Селедка чрезвычайно полезна для клеток мозга, нормальной работы сердца и сосудов. Попробуйте засолить сами, ведь так намного вкуснее! На 1 кг сельди возьмите 3 столовые ложки соли, 2 чайные ложечки сахара, 0,5 чайной ложки лимонной кислоты, а лучше лимонного сока по вкусу. Добавьте черный перец горошком, душистый перец, растительное масло и 0,5 литра кипяченой воды. Также можно добавить кружочки сырой моркови, порезанный колечками красный лук и лавровый лист. Очень красиво смотрится в стеклянной баночке!

Рыбку очистите, отрежьте хвост и плавники. Приготовьте маринад. Растворите в воде сахар, соль и лимонную кислоту или сок лимона. Все размешайте и залейте сельдь маринадом, поставив затем в холодильник на сутки. Затем рыбу помойте под струей холодной проточной воды, нарежьте небольшими ломтиками и сложите в банку, приправив каждый слой специями и залив растительным маслом, добавив морковь, лаврушку и лук. Пусть еще немного постоит и пропитается. Селедочка пряного посола готова! Можно мариновать тушку целиком, кусочками или свернутыми ломтиками филе.

9. Сельдь в горчично-уксусной заливке

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 3 крупных свеже мороженных сельди

● 1 большая головка лука (с сиреневым эффектнее)

● 2 чайные ложки соли

● 1 чайная ложка сахара

● 0,5 чайной ложки молотого черного перца

● 1 чайная ложка горчичного порошка

● 150 мл подсолнечного масла (можно больше)

● 1-1,5 чайная ложка уксусной эссенции

● сахар

● горчица

● перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1.Масло смешать с уксусной эссенцией.

2.Лук нарезать полукольцами.

3.Филе селедки нарезать полосочками по 1 см., смешать с солью и специями.

4.В литровую банку укладывать слоями-сельдь-лук-сель-лук. Наверху банки — лук, затем залить смесью масла с эссенцией, закрыть капроновой крышкой и в холодильник.