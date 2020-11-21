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Креветки с лимоном и чесноком: любители морепродуктов оценят этот рецепт

Креветки с лимоном и чесноком – для любителей морепродуктов! Рецепт простой, под силу даже новичку. Приготовление такого прекрасного блюда займет всего пять минут вашего времени!

Креветки с лимоном и чесноком: ингредиенты

Креветки с лимоном и чесноком

  1. 2 (две) ст. ложки – оливкового масла
  2. 500 (пятьсот) гр – креветок
  3. Петрушка по вкусу
  4. Пол ч. ложки – красного молотого перца
  5. 2 (две) ч. ложки – сухих специй
  6. Соль по вкусу
  7. 4 (четыре) зубчика – чеснока
  8. 1 (одна) шт – лимона

Креветки с лимоном и чесноком: рецепт

Креветки с лимоном и чесноком

  • Петрушку измельчите
  • Чеснок измельчите
  • Креветки очистите
  • И выложите на разогретую сковороду с оливковым маслом
  • Креветки посыпьте специями
  • Добавьте чеснок, посолите
  • Добавьте к креветкам перец чили
  • Теперь жарьте, постоянно перемешивая. Минуты три не более
  • Креветки переложите в посуду. Насыпьте петрушку, лимонный сок влейте и дайте блюду настояться минут пять. Потом приступайте к поеданию этого деликатеса!

Креветки с лимоном и чесноком готовы!

Креветки с лимоном и чесноком

Вот так просто и быстро, имея минимум ингредиентов, можно приготовить замечательную закуску к пиву. Также креветки отлично подойдут к хорошему вину. На здоровье! Наслаждайтесь!

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