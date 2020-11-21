Креветки с лимоном и чесноком: любители морепродуктов оценят этот рецепт

Креветки с лимоном и чесноком – для любителей морепродуктов! Рецепт простой, под силу даже новичку. Приготовление такого прекрасного блюда займет всего пять минут вашего времени!

Креветки с лимоном и чесноком: ингредиенты

2 (две) ст. ложки – оливкового масла 500 (пятьсот) гр – креветок Петрушка по вкусу Пол ч. ложки – красного молотого перца 2 (две) ч. ложки – сухих специй Соль по вкусу 4 (четыре) зубчика – чеснока 1 (одна) шт – лимона

Креветки с лимоном и чесноком: рецепт

Петрушку измельчите

Чеснок измельчите

Креветки очистите

И выложите на разогретую сковороду с оливковым маслом

Креветки посыпьте специями

Добавьте чеснок, посолите

Добавьте к креветкам перец чили

Теперь жарьте, постоянно перемешивая. Минуты три не более

Креветки переложите в посуду. Насыпьте петрушку, лимонный сок влейте и дайте блюду настояться минут пять. Потом приступайте к поеданию этого деликатеса!

Креветки с лимоном и чесноком готовы!

Вот так просто и быстро, имея минимум ингредиентов, можно приготовить замечательную закуску к пиву. Также креветки отлично подойдут к хорошему вину. На здоровье! Наслаждайтесь!