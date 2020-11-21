Креветки с лимоном и чесноком: любители морепродуктов оценят этот рецепт

Креветки с лимоном и чесноком – для любителей морепродуктов! Рецепт простой, под силу даже новичку. Приготовление такого прекрасного блюда займет всего пять минут вашего времени!
Креветки с лимоном и чесноком: ингредиенты
- 2 (две) ст. ложки – оливкового масла
- 500 (пятьсот) гр – креветок
- Петрушка по вкусу
- Пол ч. ложки – красного молотого перца
- 2 (две) ч. ложки – сухих специй
- Соль по вкусу
- 4 (четыре) зубчика – чеснока
- 1 (одна) шт – лимона
Креветки с лимоном и чесноком: рецепт
- Петрушку измельчите
- Чеснок измельчите
- Креветки очистите
- И выложите на разогретую сковороду с оливковым маслом
- Креветки посыпьте специями
- Добавьте чеснок, посолите
- Добавьте к креветкам перец чили
- Теперь жарьте, постоянно перемешивая. Минуты три не более
- Креветки переложите в посуду. Насыпьте петрушку, лимонный сок влейте и дайте блюду настояться минут пять. Потом приступайте к поеданию этого деликатеса!
Креветки с лимоном и чесноком готовы!
Вот так просто и быстро, имея минимум ингредиентов, можно приготовить замечательную закуску к пиву. Также креветки отлично подойдут к хорошему вину. На здоровье! Наслаждайтесь!
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