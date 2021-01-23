Песочные трубочки с начинкой! Всегда удачное печенье

Это один из моих любимых рецептов: все готовится очень просто из обычного набора продуктов. Также такое песочное печенье вы можете делать с самыми разными начинками. Сдоба будет свежей долгое время, особенно, если вы будете хранить печенье в закрытом пакете.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

масло сливочное и сметана по 100 г;

мука, 250 г;

сода, 1\2 ч.л.

Для приготовления начинки необходимо:

масло сливочное, 50 г;

орехи грецкие, 150 г;

сахар, 120 г.

Процесс приготовления

Замороженное сливочное масло натираем в просеянную муку и перетираем в крошку.

Сметану соединяем с содой и перемешиваем.

Выливаем сметану в крошку и вымешиваем тесто.

Тесто оборачиваем пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.

Орехи просушиваем на сухой сковороде и измельчаем любым, удобным для вас способом, остужаем.

Смешиваем орехи с сахаром и размягченным сливочным маслом и перебиваем массу блендером.

Совет: можно еще добавить изюм, курагу, чернослив или мак в начинку.

Тесто раскатываем в очень тонкий пласт, режем квадратиками.

На крой каждого квадратика выкладываем начинку и сворачиваем трубочки.

Трубочки выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем печенье около 20 минут при 180 градусах.

Смотрите по своей духовке, время выпечки может быть чуть меньше или больше.

Остужаем печенье и подаем к столу.

Если вы сделали много печенья, тогда часть остывшего положите в пакет, чтобы они сохранялось свежим.