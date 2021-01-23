Песочные трубочки с начинкой! Всегда удачное печенье

Это один из моих любимых рецептов: все готовится очень просто из обычного набора продуктов. Также такое песочное печенье вы можете делать с самыми разными начинками. Сдоба будет свежей долгое время, особенно, если вы будете хранить печенье в закрытом пакете.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло сливочное и сметана по 100 г;
- мука, 250 г;
- сода, 1\2 ч.л.
Для приготовления начинки необходимо:
- масло сливочное, 50 г;
- орехи грецкие, 150 г;
- сахар, 120 г.
Процесс приготовления
Замороженное сливочное масло натираем в просеянную муку и перетираем в крошку.
Сметану соединяем с содой и перемешиваем.
Выливаем сметану в крошку и вымешиваем тесто.
Тесто оборачиваем пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.
Орехи просушиваем на сухой сковороде и измельчаем любым, удобным для вас способом, остужаем.
Смешиваем орехи с сахаром и размягченным сливочным маслом и перебиваем массу блендером.
Совет: можно еще добавить изюм, курагу, чернослив или мак в начинку.
Тесто раскатываем в очень тонкий пласт, режем квадратиками.
На крой каждого квадратика выкладываем начинку и сворачиваем трубочки.
Трубочки выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем печенье около 20 минут при 180 градусах.Смотрите по своей духовке, время выпечки может быть чуть меньше или больше.
Остужаем печенье и подаем к столу.
Если вы сделали много печенья, тогда часть остывшего положите в пакет, чтобы они сохранялось свежим.
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