Скатерть-Самобранка

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Невероятные жареные рулетики из лаваша. Обязательно попробуйте

Простой завтрак, перекус и даже закуска на праздничный стол. Небольшой набор продуктов и у вас на столе очень вкусное блюдо. Продукты для начинки вы можете брать любые по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • лаваш, 1 шт;
  • яйца вареные, 5 шт;
  • сыр, 150 г;
  • зелень любая;
  • сметана, 100 г;
  • соль, перец, специи;
  • яйца сырые, 2 шт;
  • масло растительное.

Процесс приготовления

Вареные яйца и сыр трем на крупной терке, смешиваем с нарезанной зеленью.

Совет: зелени не жалейте, получается очень вкусно.

Добавляем сметану, соль и перец, перемешиваем.

Выкладываем начинку на лист лаваша, распределяем по всей поверхности и сворачиваем в плотный рулет.

Невероятные жареные рулетики из лаваша. Обязательно попробуйте

Оборачиваем пленкой и отправляем на 30 минут в холодильник.

Яйца взбиваем.

Рулет режем порционными кусочками, обмакиваем в яйцо и обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон до румяности.

Невероятные жареные рулетики из лаваша. Обязательно попробуйте

 

Подаем такие рулетики просто к чаю или в качестве закуски к разным блюдам. Очень вкусно с салатами из свежих овощей и мясными закусками.

Невероятные жареные рулетики из лаваша. Обязательно попробуйте

 

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