Невероятные жареные рулетики из лаваша. Обязательно попробуйте

Простой завтрак, перекус и даже закуска на праздничный стол. Небольшой набор продуктов и у вас на столе очень вкусное блюдо. Продукты для начинки вы можете брать любые по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лаваш, 1 шт;

яйца вареные, 5 шт;

сыр, 150 г;

зелень любая;

сметана, 100 г;

соль, перец, специи;

яйца сырые, 2 шт;

масло растительное.

Процесс приготовления

Вареные яйца и сыр трем на крупной терке, смешиваем с нарезанной зеленью.

Совет: зелени не жалейте, получается очень вкусно.

Добавляем сметану, соль и перец, перемешиваем.

Выкладываем начинку на лист лаваша, распределяем по всей поверхности и сворачиваем в плотный рулет.

Оборачиваем пленкой и отправляем на 30 минут в холодильник.

Яйца взбиваем.

Рулет режем порционными кусочками, обмакиваем в яйцо и обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон до румяности.