Невероятные жареные рулетики из лаваша. Обязательно попробуйте

Простой завтрак, перекус и даже закуска на праздничный стол. Небольшой набор продуктов и у вас на столе очень вкусное блюдо. Продукты для начинки вы можете брать любые по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лаваш, 1 шт;
- яйца вареные, 5 шт;
- сыр, 150 г;
- зелень любая;
- сметана, 100 г;
- соль, перец, специи;
- яйца сырые, 2 шт;
- масло растительное.
Процесс приготовления
Вареные яйца и сыр трем на крупной терке, смешиваем с нарезанной зеленью.
Совет: зелени не жалейте, получается очень вкусно.
Добавляем сметану, соль и перец, перемешиваем.
Выкладываем начинку на лист лаваша, распределяем по всей поверхности и сворачиваем в плотный рулет.
Оборачиваем пленкой и отправляем на 30 минут в холодильник.
Яйца взбиваем.
Рулет режем порционными кусочками, обмакиваем в яйцо и обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон до румяности.
Подаем такие рулетики просто к чаю или в качестве закуски к разным блюдам. Очень вкусно с салатами из свежих овощей и мясными закусками.
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