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Салат из Кабачков по-алжирски – неординарная, очень вкусная Закуска!

Салат из Кабачков по-алжирски – очень вкусная закуска, которая обязательно понравится даже тем, кто не очень-то и любит кабачки.

Салат из Кабачков по-алжирски. Ингредиенты:

  • двести пятьдесят граммов кабачков

Салат из Кабачков

  • чайная ложка лимонного сока
  • два зубчика чеснока
  • столовая ложка растительного масла
  • по половине чайной ложки сахара, соли и черного перца
  • несколько веточек петрушки

Вкусная закуска – кабачки по-алжирски. Приготовление

Начать надо с кабачков:

  • Кабачки хорошо помыть и очистить. Срезать кончики. Если кабачки молодые, можно их не очищать.
  • Нарезать кабачки кружочками толщиной в один сантиметр.

Салат из Кабачков по-алжирски – неординарная, очень вкусная Закуска!

  • Кабачковые кружочки отправить в кастрюлю, залить кипятком, подсолить воду.
  • Варить кабачки в течение трех минут.

Нужно подготовить маринад:

  • В отдельную миску влить лимонный сок, растительное масло, добавить необходимое количество соли, сахара и черного молотого перца.
  • Чеснок почистить и пропустить через терку и отправить в ту же миску.

А теперь надо замариновать кабачки:

  • Петрушку помыть, почистить и мелко нарезать.
  • При помощи шумовки достать кабачковые кружочки из воды и поместить в глубокую миску.
  • Залить приготовленным маринадом.
  • Сверху посыпать измельченную петрушку.
  • Миску с кабачками закрыть крышкой и отправить в холодильник часов на пять, чтобы они успели хорошо промариноваться.
  • Через пять часов достать кабачки из холодильника, положить в красивую салатницу.

Салат из Кабачков по-алжирски – неординарная, очень вкусная Закуска!

Вкусная закуска — салат из кабачков готова. Получилась она безумно вкусной.

Кушайте и получайте удовольствие от этого удивительного блюда!

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ЗАКУСКИ
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