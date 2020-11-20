Салат из Кабачков по-алжирски – неординарная, очень вкусная Закуска!

Салат из Кабачков по-алжирски – очень вкусная закуска, которая обязательно понравится даже тем, кто не очень-то и любит кабачки.
Салат из Кабачков по-алжирски. Ингредиенты:
- двести пятьдесят граммов кабачков
- чайная ложка лимонного сока
- два зубчика чеснока
- столовая ложка растительного масла
- по половине чайной ложки сахара, соли и черного перца
- несколько веточек петрушки
Вкусная закуска – кабачки по-алжирски. Приготовление
Начать надо с кабачков:
- Кабачки хорошо помыть и очистить. Срезать кончики. Если кабачки молодые, можно их не очищать.
- Нарезать кабачки кружочками толщиной в один сантиметр.
- Кабачковые кружочки отправить в кастрюлю, залить кипятком, подсолить воду.
- Варить кабачки в течение трех минут.
Нужно подготовить маринад:
- В отдельную миску влить лимонный сок, растительное масло, добавить необходимое количество соли, сахара и черного молотого перца.
- Чеснок почистить и пропустить через терку и отправить в ту же миску.
А теперь надо замариновать кабачки:
- Петрушку помыть, почистить и мелко нарезать.
- При помощи шумовки достать кабачковые кружочки из воды и поместить в глубокую миску.
- Залить приготовленным маринадом.
- Сверху посыпать измельченную петрушку.
- Миску с кабачками закрыть крышкой и отправить в холодильник часов на пять, чтобы они успели хорошо промариноваться.
- Через пять часов достать кабачки из холодильника, положить в красивую салатницу.
Вкусная закуска — салат из кабачков готова. Получилась она безумно вкусной.
Кушайте и получайте удовольствие от этого удивительного блюда!
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