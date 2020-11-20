Салат из Кабачков по-алжирски – неординарная, очень вкусная Закуска!

Салат из Кабачков по-алжирски – очень вкусная закуска, которая обязательно понравится даже тем, кто не очень-то и любит кабачки.

Салат из Кабачков по-алжирски. Ингредиенты:

двести пятьдесят граммов кабачков

чайная ложка лимонного сока

два зубчика чеснока

столовая ложка растительного масла

по половине чайной ложки сахара, соли и черного перца

несколько веточек петрушки

Вкусная закуска – кабачки по-алжирски. Приготовление

Начать надо с кабачков:

Кабачки хорошо помыть и очистить. Срезать кончики. Если кабачки молодые, можно их не очищать.

Нарезать кабачки кружочками толщиной в один сантиметр.

Кабачковые кружочки отправить в кастрюлю, залить кипятком, подсолить воду.

Варить кабачки в течение трех минут.

Нужно подготовить маринад:

В отдельную миску влить лимонный сок, растительное масло, добавить необходимое количество соли, сахара и черного молотого перца.

Чеснок почистить и пропустить через терку и отправить в ту же миску.

А теперь надо замариновать кабачки:

Петрушку помыть, почистить и мелко нарезать.

При помощи шумовки достать кабачковые кружочки из воды и поместить в глубокую миску.

Залить приготовленным маринадом.

Сверху посыпать измельченную петрушку.

Миску с кабачками закрыть крышкой и отправить в холодильник часов на пять, чтобы они успели хорошо промариноваться.

Через пять часов достать кабачки из холодильника, положить в красивую салатницу.

Вкусная закуска — салат из кабачков готова. Получилась она безумно вкусной.

Кушайте и получайте удовольствие от этого удивительного блюда!