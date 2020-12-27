Морковча в домашних условиях: салат-закуска из моркови с пикантным острым вкусом

Морковча в домашних условиях – пикантная закуска. Невероятно вкусный салатик. Простой способ приготовления. Мой рецепт вам понравится.
Морковча в домашних условиях: ингредиенты
- 1 (одна) шт – лука
- 1 (один) кг – моркови
- 1 (одна) ст. ложка – соли
- Полторы ст. ложки – сахара
- 50 (пятьдесят) мл – растительного масла
- 1 (одна) ст. ложка – соевого соуса
- 1 (одна) ст. ложка – столового уксуса
- 1 (одна) ч. ложка – молотого кориандра
- Пол ч. ложки – красного перца
- 1 (одна) ч. ложка – паприки
Морковча в домашних условиях: рецепт
- Морковь берите молодую Она сочная. Натрите ее на терке для корейской морковки
- Лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте на растительном масле
- Лук выньте и масло вылейте в посуду. В него добавьте соевый соус, красный перец, измельченный чеснок, кориандр, уксус и сладкую паприку. Перемешайте все
- Слейте с моркови сок. Залейте ее заправкой нашей. Перемешайте и уберите в холодильник часа на три
Морковча в домашних условиях готова!
Ароматная, сочная, вкусная, красивая морковча на вашем столе. Приятного аппетита.
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