Скатерть-Самобранка

5 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна Гайдешар23 декабря, 7:45
    хороший способ - только сухой посол. На рынках чаще продают сало солёное в рассоле. Мне не нравиться , получается моч...Так готовят сало ...
  • Ирина Трубникова23 декабря, 7:21
    День рождения ОН. Поэтому, когда у Вас был день рождения, Вы приготовили вкусный салат. Спасибо за рецепт.Никто даже не под...
  • Елена20 декабря, 8:35
    Очень неплохо, спасибо)Шикарный вкусный ...

Морковча в домашних условиях: салат-закуска из моркови с пикантным острым вкусом

Морковча в домашних условиях – пикантная закуска. Невероятно вкусный салатик. Простой способ приготовления. Мой рецепт вам понравится.

Морковча в домашних условиях: ингредиенты

Морковча в домашних условиях

  1. 1 (одна) шт – лука
  2. 1 (один) кг – моркови
  3. 1 (одна) ст. ложка – соли
  4. Полторы ст. ложки – сахара
  5. 50 (пятьдесят) мл – растительного масла
  6. 1 (одна) ст. ложка – соевого соуса
  7. 1 (одна) ст. ложка – столового уксуса
  8. 1 (одна) ч. ложка – молотого кориандра
  9. Пол ч. ложки – красного перца
  10. 1 (одна) ч. ложка – паприки

Морковча в домашних условиях: рецепт

Морковча в домашних условиях

  • Морковь берите молодую Она сочная. Натрите ее на терке для корейской морковки
  • Лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте на растительном масле
  • Лук выньте и масло вылейте в посуду. В него добавьте соевый соус, красный перец, измельченный чеснок, кориандр, уксус и сладкую паприку. Перемешайте все
  • Слейте с моркови сок. Залейте ее заправкой нашей. Перемешайте и уберите в холодильник часа на три

Морковча в домашних условиях готова!

Морковча в домашних условиях

Ароматная, сочная, вкусная, красивая морковча на вашем столе. Приятного аппетита.

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх