Морковча в домашних условиях: салат-закуска из моркови с пикантным острым вкусом

Морковча в домашних условиях – пикантная закуска. Невероятно вкусный салатик. Простой способ приготовления. Мой рецепт вам понравится.

Морковча в домашних условиях: ингредиенты

1 (одна) шт – лука 1 (один) кг – моркови 1 (одна) ст. ложка – соли Полторы ст. ложки – сахара 50 (пятьдесят) мл – растительного масла 1 (одна) ст. ложка – соевого соуса 1 (одна) ст. ложка – столового уксуса 1 (одна) ч. ложка – молотого кориандра Пол ч. ложки – красного перца 1 (одна) ч. ложка – паприки

Морковча в домашних условиях: рецепт

Морковь берите молодую Она сочная. Натрите ее на терке для корейской морковки

Лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте на растительном масле

Лук выньте и масло вылейте в посуду. В него добавьте соевый соус, красный перец, измельченный чеснок, кориандр, уксус и сладкую паприку. Перемешайте все

Слейте с моркови сок. Залейте ее заправкой нашей. Перемешайте и уберите в холодильник часа на три

Морковча в домашних условиях готова!

Ароматная, сочная, вкусная, красивая морковча на вашем столе. Приятного аппетита.