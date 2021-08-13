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Удаляем за 5 минут волосяной засор в ванной: проверенный способ

Как часто хозяйки сталкиваются с такими проблемами, как засоры в ванной. Это настоящая проблема, если ее решить, в некоторых случаях приходится вызывать сантехника.

Чтобы очистить стоки от пробок из мусора и волос, нам потребуются:

жесткий провод, до 70 см;

нож, плоскогубцы.

Убираем изоляцию с провода – 10 см будет достаточно.

Жилы разводим и загибаем, чтобы получился якорь.

Вставляем этим «якорным» концом в сток до упора или в сифон или прокручивая в разные стороны, медленно вынимаем.

Вместе с проводом будет выходить пробка из волос, нитей от тканей и прочий мусор.

Если с первого раза все не прочистилось, повторите несколько раз.

Удаляем за 5 минут волосяной засор в ванной: проверенный способ

Вот так просто и экономно (нет нужды покупать химию для очистки или сантехника), можно удалить засор из ванной.

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