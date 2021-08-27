Больше не покупаю хлеб на улице. Дома с 4 ингредиентами: простая форма

Ароматные, мягкие и вкусные батоны можно сделать дома из минимального набора продуктов. Хлеб будет свежим несколько дней, он не крошится при нарезке.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

вода теплая, 250 мл;

соль, 1 ч.л;

дрожжи сухие, 1 ст.л;

мука, 3 стакана.

Процесс приготовления

В теплой воде разводим дрожжи, оставляем настояться, чтобы появилась пена.

Всыпаем часть просеянной муки, соль, перемешиваем.

Засыпаем по частям остальную муку и хорошо вымешиваем тесто.

Совет: муки может потребоваться меньше или больше, смотрите по консистенции массы, чтобы тесто получалось мягким, не липким. По желанию, в тесто можно ввести цельнозерновую муку, к примеру, взять 2 стакана обычной и стакан цельнозерновой.

Накрываем тесто и оставляем на 1 час в теплом месте.

Обминаем тесто на столе, присыпанном мукой и делим на 4 части.

Из каждой скатываем колобки, накрываем и оставляем на 10 минут.

Скатываем из каждого колобка колбаски-батоны, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, накрываем полотенцем и оставляем на 40 минут.

Делаем надрезы на каждом батоне, смазываем водой или взбитым желтком с молоком или водой и выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут доя готовности.

Смотрите по своей духовке.