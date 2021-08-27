Больше не покупаю хлеб на улице. Дома с 4 ингредиентами: простая форма

Ароматные, мягкие и вкусные батоны можно сделать дома из минимального набора продуктов. Хлеб будет свежим несколько дней, он не крошится при нарезке.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- вода теплая, 250 мл;
- соль, 1 ч.л;
- дрожжи сухие, 1 ст.л;
- мука, 3 стакана.
Процесс приготовления
В теплой воде разводим дрожжи, оставляем настояться, чтобы появилась пена.
Всыпаем часть просеянной муки, соль, перемешиваем.
Засыпаем по частям остальную муку и хорошо вымешиваем тесто.
Совет: муки может потребоваться меньше или больше, смотрите по консистенции массы, чтобы тесто получалось мягким, не липким. По желанию, в тесто можно ввести цельнозерновую муку, к примеру, взять 2 стакана обычной и стакан цельнозерновой.
Накрываем тесто и оставляем на 1 час в теплом месте.
Обминаем тесто на столе, присыпанном мукой и делим на 4 части.
Из каждой скатываем колобки, накрываем и оставляем на 10 минут.
Скатываем из каждого колобка колбаски-батоны, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, накрываем полотенцем и оставляем на 40 минут.
Делаем надрезы на каждом батоне, смазываем водой или взбитым желтком с молоком или водой и выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут доя готовности.Смотрите по своей духовке.
Батоны получаются воздушными и мягкими, очень вкусными, прекрасно подходят для бутербродов.
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