Скатерть-Самобранка

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Рецепт пышного бисквита. Подруга поделилась этим рецептом, чтобы мои бисквиты были очень пышными

Рецепт пышного бисквита просто изумительный! Его можно использовать и в качестве коржей для тортов.

Рецепт пышного бисквита

Рецепт пышного бисквита: ингредиенты

  1. 3 (три) шт — яиц
  2. 125 (сто двадцать пять) мл — молока
  3. 150 (сто пятьдесят) гр — сахара
  4. 100 (сто) мл — растительного масла
  5. половина столовой ложки — разрыхлителя
  6. 250 (двести пятьдесят) гр — муки
  7. 1 (одна) ч. ложка — ванилина

Рецепт приготовления:

  • Яйца соедините с сахаром и ванилином и взбивайте до стойкой и густой пены
  • Добавьте молоко комнатной температуры, растительное масло и хорошо перемешайте массу
  • Муку просейте вместе с разрыхлителем и частями введите в тесто, взбивая при помощи миксера
  • Форму застелите пергаментом и вылейте тесто. Духовку разогрейте до 180 градусов и выпекайте в течение получаса
  • Рецепт пышного бисквита просто палочка выручалочка. Приготовить совсем не сложно. Под силу и начинающей хозяюшке. Еще, за что я люблю данный рецепт, то, что этот бисквит можно использовать в качестве коржей для тортов. Самых различных тортов. Итак, когда вы приготовите бисквит, дайте ему остыть, нарежьте его на несколько коржей. Штуки 3- 4 выйдет. И смажьте кремом, соберите торт и украсьте его по своему желанию. Вот так не сложно можно побаловать семью чем — то вкусненьким к чаю!
    На здоровье!
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