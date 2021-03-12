Рецепт пышного бисквита. Подруга поделилась этим рецептом, чтобы мои бисквиты были очень пышными

Рецепт пышного бисквита просто изумительный! Его можно использовать и в качестве коржей для тортов.
Рецепт пышного бисквита: ингредиенты
- 3 (три) шт — яиц
- 125 (сто двадцать пять) мл — молока
- 150 (сто пятьдесят) гр — сахара
- 100 (сто) мл — растительного масла
- половина столовой ложки — разрыхлителя
- 250 (двести пятьдесят) гр — муки
- 1 (одна) ч. ложка — ванилина
Рецепт приготовления:
- Яйца соедините с сахаром и ванилином и взбивайте до стойкой и густой пены
- Добавьте молоко комнатной температуры, растительное масло и хорошо перемешайте массу
- Муку просейте вместе с разрыхлителем и частями введите в тесто, взбивая при помощи миксера
- Форму застелите пергаментом и вылейте тесто. Духовку разогрейте до 180 градусов и выпекайте в течение получаса
- Рецепт пышного бисквита просто палочка выручалочка. Приготовить совсем не сложно. Под силу и начинающей хозяюшке. Еще, за что я люблю данный рецепт, то, что этот бисквит можно использовать в качестве коржей для тортов. Самых различных тортов. Итак, когда вы приготовите бисквит, дайте ему остыть, нарежьте его на несколько коржей. Штуки 3- 4 выйдет. И смажьте кремом, соберите торт и украсьте его по своему желанию. Вот так не сложно можно побаловать семью чем — то вкусненьким к чаю! На здоровье!
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