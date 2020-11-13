Забытый советский рецепт салата, который мама всегда готовила на новогодний стол!

Почему «забытый»? Потому что сейчас я довольно редко встречаю такой салат в гостях на праздничных столах. Возможно кто-то до сих пор часто его готовит. Делитесь в комментариях своими вариантами!
Удачное сочетание недорогих продуктов и простейший способ приготовления делает этот салатик просто «палочкой-выручалочкой»
Когда я была маленькой, мама готовила на каждый Новый год. Поэтому у меня особое отношение к нему, напоминающее о детстве.
Для этого салата чаще всего используется свинина, но у меня ее как на зло не нашлось
Беру грудку, отвариваю её до готовности, остужаю и нарезаю кусочками.
Далее беру 2 луковицы и 2 моркови. Лук нарезаю средними кубиками
Морковь тру на крупной терке
На сковороде обжариваю сначала лук до золотистого цвета
После добавляю морковь
Обжариваю всё до готовности
Выкладываю на тарелку и остужаю
1,5 шт. соленых огурца нарезаю четвертинками (половинку огурца оставляю для украшения)
Соединяю подготовленные ингредиенты в миске, добавляю к ним пару зубчиков чеснока, молотый перец и 2 ст.л. майонеза
Перемешиваю и оставляю немного настояться. А после выкладываю в салатник, украшая дольками огурца и майонезом.
Салат готов!Приятного аппетита!
Ингредиенты:
куриная грудка 1 шт.
лук репчатый 2 шт.
морковь 2 шт.
огурец соленый 2 шт.
майонез 2 ст.л.
чеснок 2 зубчика
перец и соль по вкусу
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