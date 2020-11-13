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Забытый советский рецепт салата, который мама всегда готовила на новогодний стол!

Почему «забытый»? Потому что сейчас я довольно редко встречаю такой салат в гостях на праздничных столах. Возможно кто-то до сих пор часто его готовит. Делитесь в комментариях своими вариантами!

Удачное сочетание недорогих продуктов и простейший способ приготовления делает этот салатик просто «палочкой-выручалочкой»

Когда я была маленькой, мама готовила на каждый Новый год. Поэтому у меня особое отношение к нему, напоминающее о детстве.

Для этого салата чаще всего используется свинина, но у меня ее как на зло не нашлось

Беру грудку, отвариваю её до готовности, остужаю и нарезаю кусочками.

Забытый советский рецепт салата, который мама всегда готовила на новогодний стол!

Далее беру 2 луковицы и 2 моркови. Лук нарезаю средними кубиками

Забытый советский рецепт салата, который мама всегда готовила на новогодний стол!

Морковь тру на крупной терке

Забытый советский рецепт салата, который мама всегда готовила на новогодний стол!

На сковороде обжариваю сначала лук до золотистого цвета

Забытый советский рецепт салата, который мама всегда готовила на новогодний стол!

После добавляю морковь

Забытый советский рецепт салата, который мама всегда готовила на новогодний стол!

Обжариваю всё до готовности

Забытый советский рецепт салата, который мама всегда готовила на новогодний стол!

Выкладываю на тарелку и остужаю

1,5 шт. соленых огурца нарезаю четвертинками (половинку огурца оставляю для украшения)

Забытый советский рецепт салата, который мама всегда готовила на новогодний стол!

Соединяю подготовленные ингредиенты в миске, добавляю к ним пару зубчиков чеснока, молотый перец и 2 ст.л. майонеза

Забытый советский рецепт салата, который мама всегда готовила на новогодний стол!

Перемешиваю и оставляю немного настояться. А после выкладываю в салатник, украшая дольками огурца и майонезом.

Салат готов!

Приятного аппетита!

Забытый советский рецепт салата, который мама всегда готовила на новогодний стол!

Ингредиенты:

куриная грудка 1 шт.

лук репчатый 2 шт.

морковь 2 шт.

огурец соленый 2 шт.

майонез 2 ст.л.

чеснок 2 зубчика

перец и соль по вкусу

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