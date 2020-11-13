Забытый советский рецепт салата, который мама всегда готовила на новогодний стол!

Почему «забытый»? Потому что сейчас я довольно редко встречаю такой салат в гостях на праздничных столах. Возможно кто-то до сих пор часто его готовит. Делитесь в комментариях своими вариантами!

Удачное сочетание недорогих продуктов и простейший способ приготовления делает этот салатик просто «палочкой-выручалочкой»

Когда я была маленькой, мама готовила на каждый Новый год. Поэтому у меня особое отношение к нему, напоминающее о детстве.

Для этого салата чаще всего используется свинина, но у меня ее как на зло не нашлось

Беру грудку, отвариваю её до готовности, остужаю и нарезаю кусочками.

Далее беру 2 луковицы и 2 моркови. Лук нарезаю средними кубиками

Морковь тру на крупной терке

На сковороде обжариваю сначала лук до золотистого цвета

После добавляю морковь

Обжариваю всё до готовности

Выкладываю на тарелку и остужаю

1,5 шт. соленых огурца нарезаю четвертинками (половинку огурца оставляю для украшения)

Соединяю подготовленные ингредиенты в миске, добавляю к ним пару зубчиков чеснока, молотый перец и 2 ст.л. майонеза

Перемешиваю и оставляю немного настояться. А после выкладываю в салатник, украшая дольками огурца и майонезом.

Салат готов!

Ингредиенты:

куриная грудка 1 шт.

лук репчатый 2 шт.

морковь 2 шт.

огурец соленый 2 шт.

майонез 2 ст.л.

чеснок 2 зубчика

перец и соль по вкусу

Приятного аппетита!