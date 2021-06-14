Салат с тунцом и овощами. Пикантный салатик на праздничный стол

Салат с тунцом и овощами станет любимым блюдом на ужин или обед. Приготовить такой салат можно очень быстро, а вкус получается невероятно насыщенным и ярким.
Салат с тунцом и овощами: ингредиенты
- Помидоры — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Огурцы — 200 гр. (двести грамм)
- Консервированный тунец — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
Соус:
- Масло растительное — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль, перец — по вкусу
- Уксус — 1 ст. л (одна столовая ложка)
Способ приготовления:
- Отварите яйца вкрутую и очистите.
- Разрежьте огурец пополам, затем нарежьте полукружочками. Помидоры нарежьте дольками.
- Яйца разрежьте на 4 части.
- Огурцы выложите на дно тарелки, сверху разложите яйца, а затем — помидоры. Кусочки тунца отламывайте при помощи вилки и разложите на тарелку.
- Теперь приготовьте заправку: растительное масло налейте в чашку, посолите и поперчите на ваш вкус, добавьте уксус. Перемещайте все ингредиенты и аккуратно полейте им салат.
Салат с тунцом и овощами — вкусный, яркий и лёгкий.
Готовьте на здоровье!
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