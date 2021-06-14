Салат с тунцом и овощами. Пикантный салатик на праздничный стол

Салат с тунцом и овощами станет любимым блюдом на ужин или обед. Приготовить такой салат можно очень быстро, а вкус получается невероятно насыщенным и ярким.

Салат с тунцом и овощами: ингредиенты

Помидоры — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Яйца — 2 шт. (две штуки) Огурцы — 200 гр. (двести грамм) Консервированный тунец — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)

Соус:

Масло растительное — 2 ст. л (две столовые ложки) Соль, перец — по вкусу Уксус — 1 ст. л (одна столовая ложка)

Способ приготовления:

Отварите яйца вкрутую и очистите.

Разрежьте огурец пополам, затем нарежьте полукружочками. Помидоры нарежьте дольками.

Яйца разрежьте на 4 части.

Огурцы выложите на дно тарелки, сверху разложите яйца, а затем — помидоры. Кусочки тунца отламывайте при помощи вилки и разложите на тарелку.

Теперь приготовьте заправку: растительное масло налейте в чашку, посолите и поперчите на ваш вкус, добавьте уксус. Перемещайте все ингредиенты и аккуратно полейте им салат.

Салат с тунцом и овощами — вкусный, яркий и лёгкий.

Готовьте на здоровье!