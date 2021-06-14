Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    cпасибо за рецептСупер вкусный сал...
  • Нина Ильина
    не понятно, воду в банки наливаем кипяток или холодную из крана?Таким способом со...
  • Андрей Балашов
    мадам, у Вас точно по литературе была двойка.... Откуда взялся тертый сыр? И погружным блендером измельчают, а вот пе...Салат «Ежедневный...

Салат с тунцом и овощами. Пикантный салатик на праздничный стол

Салат с тунцом и овощами станет любимым блюдом на ужин или обед. Приготовить такой салат можно очень быстро, а вкус получается невероятно насыщенным и ярким.

Салат с тунцом и овощами: ингредиенты

Салат с тунцом и овощами

  1. Помидоры — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  3. Огурцы — 200 гр. (двести грамм)
  4. Консервированный тунец — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)

Соус:

  1. Масло растительное — 2 ст. л (две столовые ложки)
  2. Соль, перец — по вкусу
  3. Уксус — 1 ст. л (одна столовая ложка)

Способ приготовления:

  • Отварите яйца вкрутую и очистите.
  • Разрежьте огурец пополам, затем нарежьте полукружочками. Помидоры нарежьте дольками.
  • Яйца разрежьте на 4 части.
  • Огурцы выложите на дно тарелки, сверху разложите яйца, а затем — помидоры. Кусочки тунца отламывайте при помощи вилки и разложите на тарелку.
  • Теперь приготовьте заправку: растительное масло налейте в чашку, посолите и поперчите на ваш вкус, добавьте уксус. Перемещайте все ингредиенты и аккуратно полейте им салат.

Салат с тунцом и овощами — вкусный, яркий и лёгкий.

Салат с тунцом и овощами. Пикантный салатик на праздничный стол 2

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх