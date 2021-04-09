Невероятно вкусный и быстрый рецепт мяса в духовке. Простые ингредиенты

Свинина, приготовленная по этом рецепту, получается очень изысканной, ароматной и аппетитной. Рецепт простой, все готовится быстро, результат – самая вкусная, мягкая и сочная закуска.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свинина или другое мясо, 700 г;
- картофель, 800 г;
- соль, перец, специи;
- лук по вкусу;
- сыр, 100 г;
- горчица, 1 ст.л;
- майонез, 2 ст.л;
- йогурт белый, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Отбиваем мясо с двух сторон, но не сильно.
Солим и перчим, втираем разные специи по вкусу.
Совет: мясо вы можете взять любое, но не забывайте, что птица запекается быстрее, чем свинина.
Картофель трем на крупной терке и солим, оставляем на 10 минут.
Отжимаем картофельную массу от сока.
Форму смазываем маслом и выкладываем ровным слоем картофель.
Лук берите в любом количестве, режем тонкими полукольцами и выкладываем поверх картофеля.
Сверху выкладываем ломти мяса.
Трем на крупной терке сыр и смешиваем его с горчицей зернами, майонезом и йогуртом. Добавьте еще специй по вкусу.
Выкладываем соус поверх мяса ровным слоем.
Запекаем в духовке при 180 градусах около 20 минут.
Такое блюдо я готовлю для гостей. Если любите грибы, тогда по сырный соус можно выложить и ломтики грибочков.
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