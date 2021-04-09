Невероятно вкусный и быстрый рецепт мяса в духовке. Простые ингредиенты

Свинина, приготовленная по этом рецепту, получается очень изысканной, ароматной и аппетитной. Рецепт простой, все готовится быстро, результат – самая вкусная, мягкая и сочная закуска.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина или другое мясо, 700 г;

картофель, 800 г;

соль, перец, специи;

лук по вкусу;

сыр, 100 г;

горчица, 1 ст.л;

майонез, 2 ст.л;

йогурт белый, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Отбиваем мясо с двух сторон, но не сильно.

Солим и перчим, втираем разные специи по вкусу.

Совет: мясо вы можете взять любое, но не забывайте, что птица запекается быстрее, чем свинина.

Картофель трем на крупной терке и солим, оставляем на 10 минут.

Отжимаем картофельную массу от сока.

Форму смазываем маслом и выкладываем ровным слоем картофель.

Лук берите в любом количестве, режем тонкими полукольцами и выкладываем поверх картофеля.

Сверху выкладываем ломти мяса.

Трем на крупной терке сыр и смешиваем его с горчицей зернами, майонезом и йогуртом. Добавьте еще специй по вкусу.

Выкладываем соус поверх мяса ровным слоем.

Запекаем в духовке при 180 градусах около 20 минут.