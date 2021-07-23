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Пирожки с картошкой Крестьянские. Бархатистое тонкое тесто с толстым слоем картофельной начинки

Пирожки с картошкой Крестьянские получаются очень нежными и приятными на вкус.

Пирожки с картошкой Крестьянские: ингредиенты

Пирожки с картошкой Крестьянские

Тесто:

  1. Сухие дрожжи — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  2. Тёплый картофельный отвар — 1 ст. (один стакан)
  3. Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  4. Мука — 2,5 ст. (два с половиной стакана)
  5. Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)

Начинка:

  1. Лук — 2-3 шт. (две-три штуки)
  2. Картофель — 6-7 средних — (шесть — семь штук)
  3. Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  4. Растительное масло для жарки
  5. Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  • Отварите картофель в подсоленной воде, отвар слить в миску, затем приготовьте пюре из картофеля.
  • Лук обжарьте на сливочном масле.
  • В картофельном отваре растворите дрожжи, сахар и соль, всыпьте 2 ст. муки и замесите мягкое липковатое тесто.
  • Отложите тесто на час, затем всыпьте оставшуюся муку и ещё раз вымесите.
  • Разделите тесто на 3 части, сформируйте колбаской и нарежьте на кусочки.
  • Слепите пирожки и зажарьте в большом количестве масла на сильном огне.
  • Готовые пирожки обсушите на салфетке и горячими подавайте к столу.

Пирожки с картошкой Крестьянские — нежнейшие и бархатистые.

Пирожки с картошкой Крестьянские. Бархатистое тонкое тесто с толстым слоем картофельной начинки 2

Приятного аппетита!

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