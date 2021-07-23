Пирожки с картошкой Крестьянские. Бархатистое тонкое тесто с толстым слоем картофельной начинки

Пирожки с картошкой Крестьянские получаются очень нежными и приятными на вкус.
Пирожки с картошкой Крестьянские: ингредиенты
Тесто:
- Сухие дрожжи — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Тёплый картофельный отвар — 1 ст. (один стакан)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Мука — 2,5 ст. (два с половиной стакана)
- Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
Начинка:
- Лук — 2-3 шт. (две-три штуки)
- Картофель — 6-7 средних — (шесть — семь штук)
- Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Растительное масло для жарки
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите картофель в подсоленной воде, отвар слить в миску, затем приготовьте пюре из картофеля.
- Лук обжарьте на сливочном масле.
- В картофельном отваре растворите дрожжи, сахар и соль, всыпьте 2 ст. муки и замесите мягкое липковатое тесто.
- Отложите тесто на час, затем всыпьте оставшуюся муку и ещё раз вымесите.
- Разделите тесто на 3 части, сформируйте колбаской и нарежьте на кусочки.
- Слепите пирожки и зажарьте в большом количестве масла на сильном огне.
- Готовые пирожки обсушите на салфетке и горячими подавайте к столу.
Пирожки с картошкой Крестьянские — нежнейшие и бархатистые.
Приятного аппетита!
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