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Янтарные цукаты из тыквы: осенью конфеты не покупаю! Просто, вкусно и недорого

Такие вкусные, красивые, янтарные конфетки из тыквы, я начала делать по совету подруги и вы знаете, теперь всем советую. Это проверенный и вкусный рецепт сладости, которую дети с большим удовольствием кушают. Конфеты плотные, с легким ароматом карамели.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • тыква, 1 кг;
  • сахар, 300 – 400 г;
  • апельсин или лимон, 1 – 1.5 шт;
  • корица, четверть ч.л;
  • гвоздика, 1 – 2 шт;
  • лимонная кислота, четверть ч.л;
  • вода, 150 – 200 мл.

Процесс приготовления

Конечно, быстро такие цукаты вы не приготовите, но поверьте, все затраченное время, того будет стоить.

Тыкву очищаем и режем на средние кусочки. Учитывайте, что когда они начнут высыхать, они уменьшаться.

Укладываю кусочки в емкость, нарезаю ломтиками апельсин или лимон,  добавляю сахар и щепотку соли для яркого вкуса. Хорошо перемешиваем и накрываем крышкой, оставляем на 6 часов, чтобы тыква пустила сок.

Янтарные цукаты из тыквы: осенью конфеты не покупаю! Просто, вкусно и недорого

Если вы видите, что сока совсем мало, долейте чуть воды.

Добавляем гвоздику и корицу, лимонную кислоту и доводим массу до кипения, уменьшаем огонь и варим 5 минут.

Янтарные цукаты из тыквы: осенью конфеты не покупаю! Просто, вкусно и недорого

Снимаем с плиты, накрываем  крышкой и оставляем полностью остывать.

Опять ставим на огонь и варим после закипания 5 минут. Снимаем с плиты и остужаем.

Таки варю 5 минут – оставляю остужать, сделайте раза 4, пока тыква не станет прозрачного янтарного цвета и не станет плотной.

Янтарные цукаты из тыквы: осенью конфеты не покупаю! Просто, вкусно и недорого

Выкладываем тыкву в сито, чтобы она вся хорошо стекла.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем кусочки тыквы.

Янтарные цукаты из тыквы: осенью конфеты не покупаю! Просто, вкусно и недорого

Высушиваем тыкву при 60 – 70 градусов с приоткрытой дверцей.

Можно высушивать просто при комнатной температуре, но это будет дольше или в сушилке для овощей и фруктов.

Храним в стеклянно таре с крышкой.

По желанию, прежде чем сложить цукаты, обваляйте их в смеси сахарной пудры и крахмала.

Янтарные цукаты из тыквы: осенью конфеты не покупаю! Просто, вкусно и недорого

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