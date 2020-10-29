Янтарные цукаты из тыквы: осенью конфеты не покупаю! Просто, вкусно и недорого

Такие вкусные, красивые, янтарные конфетки из тыквы, я начала делать по совету подруги и вы знаете, теперь всем советую. Это проверенный и вкусный рецепт сладости, которую дети с большим удовольствием кушают. Конфеты плотные, с легким ароматом карамели.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

тыква, 1 кг;

сахар, 300 – 400 г;

апельсин или лимон, 1 – 1.5 шт;

корица, четверть ч.л;

гвоздика, 1 – 2 шт;

лимонная кислота, четверть ч.л;

вода, 150 – 200 мл.

Процесс приготовления

Конечно, быстро такие цукаты вы не приготовите, но поверьте, все затраченное время, того будет стоить.

Тыкву очищаем и режем на средние кусочки. Учитывайте, что когда они начнут высыхать, они уменьшаться.

Укладываю кусочки в емкость, нарезаю ломтиками апельсин или лимон, добавляю сахар и щепотку соли для яркого вкуса. Хорошо перемешиваем и накрываем крышкой, оставляем на 6 часов, чтобы тыква пустила сок.

Если вы видите, что сока совсем мало, долейте чуть воды.

Добавляем гвоздику и корицу, лимонную кислоту и доводим массу до кипения, уменьшаем огонь и варим 5 минут.

Снимаем с плиты, накрываем крышкой и оставляем полностью остывать.

Опять ставим на огонь и варим после закипания 5 минут. Снимаем с плиты и остужаем.

Таки варю 5 минут – оставляю остужать, сделайте раза 4, пока тыква не станет прозрачного янтарного цвета и не станет плотной.

Выкладываем тыкву в сито, чтобы она вся хорошо стекла.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем кусочки тыквы.

Высушиваем тыкву при 60 – 70 градусов с приоткрытой дверцей.

Можно высушивать просто при комнатной температуре, но это будет дольше или в сушилке для овощей и фруктов.

Храним в стеклянно таре с крышкой.

По желанию, прежде чем сложить цукаты, обваляйте их в смеси сахарной пудры и крахмала.