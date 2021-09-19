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Торт за 5 минут. Вкусный и ароматный: готовь хоть каждый день

Тортик получается очень вкусным и ароматным: нежное суфле с банановым ароматом и вкусом, прослойкой из мягкого печенья, с очень вкусным кремом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • печенье светлое и темное по 80 г;
  • бананы, 2 шт;
  • сметана, 300 г;
  • сгущенка, 300 г;
  • желатин, 25 г + вода холодная, 100 мл.

Процесс приготовления

Круглую разъемную форму смазываем растительным маслом и обкладываем пергаментом.

Печенье можно брать разное, белое и шоколадное. Я взяла крекер.

Печенье немного ломаем и выкладываем слой на дне формы.

Сверху кладем кружочки банана, затем опять слой печенья, бананы.

Чередуем продукты до тех пор, пока они не закончатся.

Сметану смешиваем со сгущенкой и перемешиваем венчиком.

Совет: можно обойтись без сгущенки, а взять сметану.

Желатин заливаем холодной водой на 10 минут, затем топим на водяной бане и смешиваем со сгущенкой и сметаной.

Заливаем этой заливкой массу в форме, пару раз встряхиваем и накрываем пленкой.

Отправляем на 3 – 4 часа в холодильник.

Убираем форму и сверху торт украшаем растопленным или тертым шоколадом, просто посыпать какао или использовать свою фантазию для декора.

Торт за 5 минут. Вкусный и ароматный: готовь хоть каждый день

Торт будет очень вкусным и нежным. Если хотите, бананы можно заменить персиками, свежими или консервированными, ягодами или другими фруктами.

Торт за 5 минут. Вкусный и ароматный: готовь хоть каждый день

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