Торт за 5 минут. Вкусный и ароматный: готовь хоть каждый день

Тортик получается очень вкусным и ароматным: нежное суфле с банановым ароматом и вкусом, прослойкой из мягкого печенья, с очень вкусным кремом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печенье светлое и темное по 80 г;
- бананы, 2 шт;
- сметана, 300 г;
- сгущенка, 300 г;
- желатин, 25 г + вода холодная, 100 мл.
Процесс приготовления
Круглую разъемную форму смазываем растительным маслом и обкладываем пергаментом.
Печенье можно брать разное, белое и шоколадное. Я взяла крекер.
Печенье немного ломаем и выкладываем слой на дне формы.
Сверху кладем кружочки банана, затем опять слой печенья, бананы.
Чередуем продукты до тех пор, пока они не закончатся.
Сметану смешиваем со сгущенкой и перемешиваем венчиком.
Совет: можно обойтись без сгущенки, а взять сметану.
Желатин заливаем холодной водой на 10 минут, затем топим на водяной бане и смешиваем со сгущенкой и сметаной.
Заливаем этой заливкой массу в форме, пару раз встряхиваем и накрываем пленкой.
Отправляем на 3 – 4 часа в холодильник.
Убираем форму и сверху торт украшаем растопленным или тертым шоколадом, просто посыпать какао или использовать свою фантазию для декора.
Торт будет очень вкусным и нежным. Если хотите, бананы можно заменить персиками, свежими или консервированными, ягодами или другими фруктами.
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