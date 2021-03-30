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Желейный торт Малиновый сюрприз

Желейный торт Малиновый сюрприз — получается невероятным! Таким красивым, праздничным! Приготовить его совсем не сложно. Сливочный десерт — нежнейший, освежающий, с такой приятной кислинкой от малины. Думаю, что уже вызвала у вас аппетит! Поэтому скорее ко мне в рецепт!

Желейный торт Малиновый сюрприз

Желейный торт Малиновый сюрприз: ингредиенты

  1. 90 (девяносто) гр — малинового желе
  2. 500 (пятьсот) мл — сливок
  3. 400 (четыреста) гр — малины
  4. 3 (три) ст. ложки — сахарной пудры
  5. 3 (три) ч. ложки — желатина
  6. 460 (четыреста шестьдесят) мл — воды

Рецепт приготовления:

  • Желе растворите в 400 мл кипятка и дайте остыть
  • Маленькую посуду заверните в пищевую пленку. Выложите 300 г малины в нее и залейте остывшим, но еще не свернувшимся желе. Поставьте посуду в холодильник на 2 часа
  • Растворите желатин в 60 мл кипятка, перемешивайте. Взбейте миксером охлажденные сливки жирностью 30 % с сахарной пудрой. Добавьте чуть теплый желатин и еще раз взбейте
  • Возьмите круглую форму диаметром 18 см и высотой 9 см. Накройте чашу с желе формой и переверните. Уберите посуду, малиновое желе должно быть в середине формы. Залейте желе взбитыми сливками и отправьте в холодильник на десять часов. Украсьте готовый торт ягодами свежей малины. Желейный торт Малиновый сюрприз готов к чаепитию!
    На здоровье!
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