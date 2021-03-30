Желейный торт Малиновый сюрприз — получается невероятным! Таким красивым, праздничным! Приготовить его совсем не сложно. Сливочный десерт — нежнейший, освежающий, с такой приятной кислинкой от малины. Думаю, что уже вызвала у вас аппетит! Поэтому скорее ко мне в рецепт!

Желейный торт Малиновый сюрприз: ингредиенты

90 (девяносто) гр — малинового желе 500 (пятьсот) мл — сливок 400 (четыреста) гр — малины 3 (три) ст. ложки — сахарной пудры 3 (три) ч. ложки — желатина 460 (четыреста шестьдесят) мл — воды

Рецепт приготовления: