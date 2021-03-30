Желейный торт Малиновый сюрприз — получается невероятным! Таким красивым, праздничным! Приготовить его совсем не сложно. Сливочный десерт — нежнейший, освежающий, с такой приятной кислинкой от малины. Думаю, что уже вызвала у вас аппетит! Поэтому скорее ко мне в рецепт!
Желейный торт Малиновый сюрприз: ингредиенты
- 90 (девяносто) гр — малинового желе
- 500 (пятьсот) мл — сливок
- 400 (четыреста) гр — малины
- 3 (три) ст. ложки — сахарной пудры
- 3 (три) ч. ложки — желатина
- 460 (четыреста шестьдесят) мл — воды
Рецепт приготовления:
- Желе растворите в 400 мл кипятка и дайте остыть
- Маленькую посуду заверните в пищевую пленку. Выложите 300 г малины в нее и залейте остывшим, но еще не свернувшимся желе. Поставьте посуду в холодильник на 2 часа
- Растворите желатин в 60 мл кипятка, перемешивайте. Взбейте миксером охлажденные сливки жирностью 30 % с сахарной пудрой. Добавьте чуть теплый желатин и еще раз взбейте
- Возьмите круглую форму диаметром 18 см и высотой 9 см. Накройте чашу с желе формой и переверните. Уберите посуду, малиновое желе должно быть в середине формы. Залейте желе взбитыми сливками и отправьте в холодильник на десять часов. Украсьте готовый торт ягодами свежей малины. Желейный торт Малиновый сюрприз готов к чаепитию! На здоровье!
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