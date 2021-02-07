Запеканка с капустой и фаршем: и в будни, и на праздники.

Запеканка с капустой и фаршем! Запеканка с капустой и фаршем – то, что выручит Вас и в будни, да и в праздничные дни, когда нужно что-нибудь вкусно приготовить на скорую руку.
Запеканка с капустой и фаршем
Выглядит очень красиво и необычно, как тортик. Вкус – превосходный! И гости и домочадцы обязательно останутся довольны от такого необыкновенного блюда.
Запеканка с капустой и фаршем: ингредиенты
- килограмм капусты
- восемьсот грамм мясного фарша (мясо можно брать любое)
- полкило картофеля
- три головки репчатого лука среднего размера
- пять яиц
- половина граненого стакана молока
- сметана
- растительное масло – для обжарки
- соль и перец – на вкус
Запеканка с капустой и фаршем: как же готовится
- Репчатый лук очистить, помыть и нарезать мелкими кубиками.
- В сковороду с антипригарным покрытием влить немного растительного масла и подогреть.
- В разогретое масло всыпать лук и обжарить до получения легкого золотистого оттенка.
- Затем поверх лука выложить фарш, посолить, поперчить и размешать деревянной ложкой. Обжаривать до изменения цвета мяса.
- Картошку почистить, помыть, просушить полотенчиком и натереть на крупной фракции терки в глубокую миску.
- Поверх картошки выложить из сковороды обжаренный фарш и хорошо размешать.
- С капусты снять листы и слегка отварить их, чтобы они стали мягкими. Затем срезать жесткие прожилки и аккуратненько в один слой уложить в глубокую сковороду. Капустные листья могут слегка находить друг на друга, так, чтобы не оставалось пустот. Они должны полностью покрыть дно и стенки сковороды.
- Поверх капустных листьев толстым слоем выложить фарш с картошкой.
- В отдельной миске венчиком взбить яйца. Добавить молоко и вновь перемешать. Полученной смесью полить фарш.
- Сверху так же, как и сначала, уложить листья капусты. Поверх – фарш. Залить молочно-яичной смесью.
- Верхним слоем уложить оставшиеся листья, чтобы они полностью покрыли фарш и жирно смазать сметаной.
- Духовку разогреть до ста восьмидесяти градусов и включить режим конвекции.
- Сковороду поместить на решетку и отправить в духовку буквально на полчаса.
- По истечении необходимого времени достать сковороду из духовки, сверху положить большую плоскую тарелку и, придерживая тарелку, перевернуть запеканку вверх дном.
Дать запеканке немного остыть, разрезать на порционные кусочки и подать к столу.
Запеканка с капустой и фаршем: готов
Очень вкусно, празднично и красиво. Приятного аппетита!
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