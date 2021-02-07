Запеканка с капустой и фаршем: и в будни, и на праздники.

Запеканка с капустой и фаршем! Запеканка с капустой и фаршем – то, что выручит Вас и в будни, да и в праздничные дни, когда нужно что-нибудь вкусно приготовить на скорую руку.

Запеканка с капустой и фаршем

Выглядит очень красиво и необычно, как тортик. Вкус – превосходный! И гости и домочадцы обязательно останутся довольны от такого необыкновенного блюда.

Запеканка с капустой и фаршем: ингредиенты

килограмм капусты

восемьсот грамм мясного фарша (мясо можно брать любое)

полкило картофеля

три головки репчатого лука среднего размера

пять яиц

половина граненого стакана молока

сметана

растительное масло – для обжарки

соль и перец – на вкус

Запеканка с капустой и фаршем: как же готовится

Репчатый лук очистить, помыть и нарезать мелкими кубиками.

В сковороду с антипригарным покрытием влить немного растительного масла и подогреть.

В разогретое масло всыпать лук и обжарить до получения легкого золотистого оттенка.

Затем поверх лука выложить фарш, посолить, поперчить и размешать деревянной ложкой. Обжаривать до изменения цвета мяса.

Картошку почистить, помыть, просушить полотенчиком и натереть на крупной фракции терки в глубокую миску.

Поверх картошки выложить из сковороды обжаренный фарш и хорошо размешать.

С капусты снять листы и слегка отварить их, чтобы они стали мягкими. Затем срезать жесткие прожилки и аккуратненько в один слой уложить в глубокую сковороду. Капустные листья могут слегка находить друг на друга, так, чтобы не оставалось пустот. Они должны полностью покрыть дно и стенки сковороды.

Поверх капустных листьев толстым слоем выложить фарш с картошкой.

В отдельной миске венчиком взбить яйца. Добавить молоко и вновь перемешать. Полученной смесью полить фарш.

Сверху так же, как и сначала, уложить листья капусты. Поверх – фарш. Залить молочно-яичной смесью.

Верхним слоем уложить оставшиеся листья, чтобы они полностью покрыли фарш и жирно смазать сметаной.

Духовку разогреть до ста восьмидесяти градусов и включить режим конвекции.

Сковороду поместить на решетку и отправить в духовку буквально на полчаса.

По истечении необходимого времени достать сковороду из духовки, сверху положить большую плоскую тарелку и, придерживая тарелку, перевернуть запеканку вверх дном.

Дать запеканке немного остыть, разрезать на порционные кусочки и подать к столу.

Запеканка с капустой и фаршем: готов

Очень вкусно, празднично и красиво. Приятного аппетита!