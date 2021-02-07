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Запеканка с капустой и фаршем: и в будни, и на праздники.

Запеканка с капустой и фаршем! Запеканка с капустой и фаршем – то, что выручит Вас и в будни, да и в праздничные дни, когда нужно что-нибудь вкусно приготовить на скорую руку.

Запеканка с капустой и фаршем

Выглядит очень красиво и необычно, как тортик. Вкус – превосходный! И гости и домочадцы обязательно останутся довольны от такого необыкновенного блюда.

Запеканка с капустой и фаршем

Запеканка с капустой и фаршем: ингредиенты

  • килограмм капусты
  • восемьсот грамм мясного фарша (мясо можно брать любое)
  • полкило картофеля
  • три головки репчатого лука среднего размера

Запеканка с капустой и фаршем: и в будни, и на праздники.

  • пять яиц
  • половина граненого стакана молока
  • сметана
  • растительное масло – для обжарки
  • соль и перец – на вкус

Запеканка с капустой и фаршем: как же готовится

  • Репчатый лук очистить, помыть и нарезать мелкими кубиками.
  • В сковороду с антипригарным покрытием влить немного растительного масла и подогреть.
  • В разогретое масло всыпать лук и обжарить до получения легкого золотистого оттенка.
  • Затем поверх лука выложить фарш, посолить, поперчить и размешать деревянной ложкой. Обжаривать до изменения цвета мяса.
  • Картошку почистить, помыть, просушить полотенчиком и натереть на крупной фракции терки в глубокую миску.
  • Поверх картошки выложить из сковороды обжаренный фарш и хорошо размешать.
  • С капусты снять листы и слегка отварить их, чтобы они стали мягкими. Затем срезать жесткие прожилки и аккуратненько в один слой уложить в глубокую сковороду. Капустные листья могут слегка находить друг на друга, так, чтобы не оставалось пустот. Они должны полностью покрыть дно и стенки сковороды.
  • Поверх капустных листьев толстым слоем выложить фарш с картошкой.
  • В отдельной миске венчиком взбить яйца. Добавить молоко и вновь перемешать. Полученной смесью полить фарш.
  • Сверху так же, как и сначала, уложить листья капусты. Поверх – фарш. Залить молочно-яичной смесью.
  • Верхним слоем уложить оставшиеся листья, чтобы они полностью покрыли фарш и жирно смазать сметаной.
  • Духовку разогреть до ста восьмидесяти градусов и включить режим конвекции.
  • Сковороду поместить на решетку и отправить в духовку буквально на полчаса.

Запеканка с капустой и фаршем

  • По истечении необходимого времени достать сковороду из духовки, сверху положить большую плоскую тарелку и, придерживая тарелку, перевернуть запеканку вверх дном.

Дать запеканке немного остыть, разрезать на порционные кусочки и подать к столу.

Запеканка с капустой и фаршем: готов

Очень вкусно, празднично и красиво. Приятного аппетита!

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