Огурцы «Глобус» родом из СССР. Рецепт вкусных и хрустящих огурчиков

Этот рецепт был очень популярен в свое время: огурчики получаются как бочковые, хрустящие, ароматные, просто подаем к столу или используем в составе салатов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы, 2 кг;

листья вишни, лавровый по 3 шт;

смородина, 6 шт;

укроп зонтики;

чеснок, 6 зубчиков;

перец душистый и горошек;

горчица семена, 1.5 ч.л;

соль, 1 ст.л;

уксус 9 %, 250 мл;

сахар, 0.5 стакана;

вода, 1250 мл.

Процесс приготовления

Огурцы с грядки просто промываем и удаляем хвостики. Если огурцы покупные, лучше замочить на 2 часа.

В стерильные банки раскладываем все специи, зелень, укроп зонтики, перцы и огурцы.

Заливаем банки кипятком, накрываем крышками и оставляем прогреваться на 20 минут.

Сливаем воду в кастрюлю, смешиваем с солью и сахаром, доводим до кипения и вливаем уксус.

Совет: уксус наливайте аккуратно, в горячей воде он вызывает бурную реакцию и появляется пена.

Закручиваем крышками, переворачиваем банки и укутываем до остывания.

Консервация отлично хранится в подвале и в кладовке.