Огурцы «Глобус» родом из СССР. Рецепт вкусных и хрустящих огурчиков

Этот рецепт был очень популярен в свое время: огурчики получаются как бочковые, хрустящие, ароматные, просто подаем к столу или используем в составе салатов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы, 2 кг;
- листья вишни, лавровый по 3 шт;
- смородина, 6 шт;
- укроп зонтики;
- чеснок, 6 зубчиков;
- перец душистый и горошек;
- горчица семена, 1.5 ч.л;
- соль, 1 ст.л;
- уксус 9 %, 250 мл;
- сахар, 0.5 стакана;
- вода, 1250 мл.
Процесс приготовления
Огурцы с грядки просто промываем и удаляем хвостики. Если огурцы покупные, лучше замочить на 2 часа.
В стерильные банки раскладываем все специи, зелень, укроп зонтики, перцы и огурцы.
Заливаем банки кипятком, накрываем крышками и оставляем прогреваться на 20 минут.
Сливаем воду в кастрюлю, смешиваем с солью и сахаром, доводим до кипения и вливаем уксус.
Совет: уксус наливайте аккуратно, в горячей воде он вызывает бурную реакцию и появляется пена.
Закручиваем крышками, переворачиваем банки и укутываем до остывания.
Консервация отлично хранится в подвале и в кладовке.
Огурчики вам точно понравятся, они очень вкусные, соли и сахара в меру, кислота умеренна, поэтому они придутся по нраву всем любителям консервации.
Свежие комментарии