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Огурцы «Глобус» родом из СССР. Рецепт вкусных и хрустящих огурчиков

Этот рецепт был очень популярен в свое время: огурчики получаются как бочковые, хрустящие, ароматные, просто подаем к столу или используем в составе салатов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • огурцы, 2 кг;
  • листья вишни, лавровый по 3 шт;
  • смородина, 6 шт;
  • укроп зонтики;
  • чеснок, 6 зубчиков;
  • перец душистый и горошек;
  • горчица семена, 1.5 ч.л;
  • соль, 1 ст.л;
  • уксус 9 %, 250 мл;
  • сахар, 0.5 стакана;
  • вода, 1250 мл.

Процесс приготовления

Огурцы с грядки просто промываем и удаляем хвостики. Если огурцы покупные, лучше замочить на 2 часа.

В стерильные банки раскладываем все специи, зелень, укроп зонтики, перцы и огурцы.

Заливаем банки кипятком, накрываем крышками и оставляем прогреваться на 20 минут.

Сливаем воду в кастрюлю, смешиваем с солью и сахаром, доводим до кипения и вливаем уксус.

Совет: уксус наливайте аккуратно, в горячей воде он вызывает бурную реакцию и появляется пена.

Закручиваем крышками, переворачиваем банки и укутываем до остывания.

Консервация отлично хранится в подвале и в кладовке.

Огурцы «Глобус» родом из СССР. Рецепт вкусных и хрустящих огурчиков

Огурчики вам точно понравятся, они очень вкусные, соли и сахара в меру, кислота умеренна, поэтому они придутся по нраву всем любителям консервации.

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