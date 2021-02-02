Скатерть-Самобранка

5 298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Нежнейший, мягкий и вкусный Торт Лакомка

Сегодня мы приготовим нежнейший, мягкий и вкусный торт Лакомка, рецепт которого вы просили многократно.

Торт Лакомка

Торт Лакомка. Ингредиенты

Торт Лакомка. Тесто

  • Яйца — 4 шт
  • Сгущенное молоко — 2 банки — 400 гр.
  • Сливочное масло — 200 гр.
  • Сода — 6 гр. или разрыхлитель 8 гр.
  • Какао — 65 гр.
  • Ванилин
  • Мука — 315 гр.

Крем для Торт Лакомка

  • Молоко — 400 мл.
  • Сахар — 70 гр.
  • Яйцо — только желток, 1 шт.
  • Мука — 1 ст. ложка
  • Кукурузный крахмал — 1 ст. ложка
  • Ванилин
  • Сливки высокой жирности 35% — 200 мл.
  • Сгущенное молоко — 200 гр.

Торт Лакомка. Пошаговый рецепт

  • Начнем приготовления со смешивания сыпучих ингредиентов
  • Какао необходимо использовать 65-70 гр.
  • Разрыхлитель или сода добавим 7-8 гр.
  • Добавим 315 грамм муки
  • Перемешаем сыпучую массу
  • На время отложим в сторону и займемся жидкими ингредиентами
  • Возьмем 4 яйца комнатной температуры
  • На яйца добавим 400 гр. сгущенного молока
  • Тесто готовится очень просто, даже миксер не понадобится

Торт Лакомка

  • Использовать будем также 200 гр. сливочного масла
  • Растопим масло и добавим к нашей массе из сгущенки и яиц
  • Настало время сыпучих компонентов։ необходимо обязательно просеять их через сито для более воздушной выпечки и добавить к жидким компонентам
  • Тесто готово
  • Диаметр моего противня — 26 см.
  • Проведем окружность такого диаметра на кальку, чтобы быстро определиться
  • Будем испечь 8 слоев
  • Слои пропекаются очень быстро  ровно за 6 минут при температуре 200 градусов
  • Удалим кальку с задней поверхности коржей и приступим к приготовлению крема
  • В миску добавим 1 столовую ложку кукурузного крахмала
  • Добавим 1 столовую ложку муки
  • Добавим также 5 столовых ложек сахара
  • 1 яичный желток
  • Для крема необходимо также 2 стакана свежего молока
  • Его тоже добавим в смесь и поставим на слабый огонь вариться при постоянном перемешивании
  • Желательно перемешивать деревянной или силиконовой ложечкой, чтобы крем не потемнел
  • Постоянно перемешиваем, чтобы избежать комочков
  • Как только смесь загустеет, уберем ее с огня
  • Оставим как следует остыть
  • Тем временем, начнем взбивать сливки
  • Сливки используем охлажденные, 1 стакан 35% жирности

Торт Лакомка

  • Начинаем взбивать, сначала на низкой скорости, затем на самой высокой, постепенно сливки станут больше в объеме и загустеют
  • Добавим 1 банку сгущенного молока
  • Начнем взбивать, пока масса не станет однородной
  • Далее по ложечке добавим наш заварной крем и продолжим взбивать
  • Крем уже готов, пришло время собирать слои
  • Каждый слой теста обильно смазываем кремом и накрываем следующим и так до конца, поверхность торта также смазываем кремом
  • Отставим торт в сторону, пусть пропитается
  • Перейдем к приготовлению карамели
  • 150 гр. сахара поставим на слабый огонь, чтобы он расплавился
  • Добавим на расплавленный сахар 120 мл сливок
  • Начнем перемешивать на слабом огне в течение минуты и уберем с огня
  • Пока смесь горячая, добавим 30 гр. сливочного масла
  • Отложим смесь остывать, так как заливать горячей смесью не рекомендуется
  • После того, как карамель остыла, зальем ею равномерно поверхность торта
  • Края торта обсыпем какао, чтобы придать нашему торту торт Лакомка красивый, завершенный вид
  • Желательно, 2-3 часа отправить торт в холодильник
  • Все торт готов

Приятного аппетита!

Торт Лакомка ВИДЕО

Ссылка на первоисточник
СОВЕТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх