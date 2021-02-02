Сегодня мы приготовим нежнейший, мягкий и вкусный торт Лакомка, рецепт которого вы просили многократно.
Торт Лакомка. Ингредиенты
Торт Лакомка. Тесто
- Яйца — 4 шт
- Сгущенное молоко — 2 банки — 400 гр.
- Сливочное масло — 200 гр.
- Сода — 6 гр. или разрыхлитель 8 гр.
- Какао — 65 гр.
- Ванилин
- Мука — 315 гр.
Крем для Торт Лакомка
- Молоко — 400 мл.
- Сахар — 70 гр.
- Яйцо — только желток, 1 шт.
- Мука — 1 ст. ложка
- Кукурузный крахмал — 1 ст. ложка
- Ванилин
- Сливки высокой жирности 35% — 200 мл.
- Сгущенное молоко — 200 гр.
Торт Лакомка. Пошаговый рецепт
- Начнем приготовления со смешивания сыпучих ингредиентов
- Какао необходимо использовать 65-70 гр.
- Разрыхлитель или сода добавим 7-8 гр.
- Добавим 315 грамм муки
- Перемешаем сыпучую массу
- На время отложим в сторону и займемся жидкими ингредиентами
- Возьмем 4 яйца комнатной температуры
- На яйца добавим 400 гр. сгущенного молока
- Тесто готовится очень просто, даже миксер не понадобится
- Использовать будем также 200 гр. сливочного масла
- Растопим масло и добавим к нашей массе из сгущенки и яиц
- Настало время сыпучих компонентов։ необходимо обязательно просеять их через сито для более воздушной выпечки и добавить к жидким компонентам
- Тесто готово
- Диаметр моего противня — 26 см.
- Проведем окружность такого диаметра на кальку, чтобы быстро определиться
- Будем испечь 8 слоев
- Слои пропекаются очень быстро ровно за 6 минут при температуре 200 градусов
- Удалим кальку с задней поверхности коржей и приступим к приготовлению крема
- В миску добавим 1 столовую ложку кукурузного крахмала
- Добавим 1 столовую ложку муки
- Добавим также 5 столовых ложек сахара
- 1 яичный желток
- Для крема необходимо также 2 стакана свежего молока
- Его тоже добавим в смесь и поставим на слабый огонь вариться при постоянном перемешивании
- Желательно перемешивать деревянной или силиконовой ложечкой, чтобы крем не потемнел
- Постоянно перемешиваем, чтобы избежать комочков
- Как только смесь загустеет, уберем ее с огня
- Оставим как следует остыть
- Тем временем, начнем взбивать сливки
- Сливки используем охлажденные, 1 стакан 35% жирности
- Начинаем взбивать, сначала на низкой скорости, затем на самой высокой, постепенно сливки станут больше в объеме и загустеют
- Добавим 1 банку сгущенного молока
- Начнем взбивать, пока масса не станет однородной
- Далее по ложечке добавим наш заварной крем и продолжим взбивать
- Крем уже готов, пришло время собирать слои
- Каждый слой теста обильно смазываем кремом и накрываем следующим и так до конца, поверхность торта также смазываем кремом
- Отставим торт в сторону, пусть пропитается
- Перейдем к приготовлению карамели
- 150 гр. сахара поставим на слабый огонь, чтобы он расплавился
- Добавим на расплавленный сахар 120 мл сливок
- Начнем перемешивать на слабом огне в течение минуты и уберем с огня
- Пока смесь горячая, добавим 30 гр. сливочного масла
- Отложим смесь остывать, так как заливать горячей смесью не рекомендуется
- После того, как карамель остыла, зальем ею равномерно поверхность торта
- Края торта обсыпем какао, чтобы придать нашему торту торт Лакомка красивый, завершенный вид
- Желательно, 2-3 часа отправить торт в холодильник
- Все торт готов
Приятного аппетита!
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