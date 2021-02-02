Сегодня мы приготовим нежнейший, мягкий и вкусный торт Лакомка, рецепт которого вы просили многократно.

Торт Лакомка. Ингредиенты

Торт Лакомка. Тесто

Яйца — 4 шт

Сгущенное молоко — 2 банки — 400 гр.

Сливочное масло — 200 гр.

Сода — 6 гр. или разрыхлитель 8 гр.

Какао — 65 гр.

Ванилин

Мука — 315 гр.

Крем для Торт Лакомка

Молоко — 400 мл.

Сахар — 70 гр.

Яйцо — только желток, 1 шт.

Мука — 1 ст. ложка

Кукурузный крахмал — 1 ст. ложка

Ванилин

Сливки высокой жирности 35% — 200 мл.

Сгущенное молоко — 200 гр.

Торт Лакомка. Пошаговый рецепт

Начнем приготовления со смешивания сыпучих ингредиентов

Какао необходимо использовать 65-70 гр.

Разрыхлитель или сода добавим 7-8 гр.

Добавим 315 грамм муки

Перемешаем сыпучую массу

На время отложим в сторону и займемся жидкими ингредиентами

Возьмем 4 яйца комнатной температуры

На яйца добавим 400 гр. сгущенного молока

Тесто готовится очень просто, даже миксер не понадобится

Использовать будем также 200 гр. сливочного масла

Растопим масло и добавим к нашей массе из сгущенки и яиц

Настало время сыпучих компонентов։ необходимо обязательно просеять их через сито для более воздушной выпечки и добавить к жидким компонентам

Тесто готово

Диаметр моего противня — 26 см.

Проведем окружность такого диаметра на кальку, чтобы быстро определиться

Будем испечь 8 слоев

Слои пропекаются очень быстро ровно за 6 минут при температуре 200 градусов

Удалим кальку с задней поверхности коржей и приступим к приготовлению крема

В миску добавим 1 столовую ложку кукурузного крахмала

Добавим 1 столовую ложку муки

Добавим также 5 столовых ложек сахара

1 яичный желток

Для крема необходимо также 2 стакана свежего молока

Его тоже добавим в смесь и поставим на слабый огонь вариться при постоянном перемешивании

Желательно перемешивать деревянной или силиконовой ложечкой, чтобы крем не потемнел

Постоянно перемешиваем, чтобы избежать комочков

Как только смесь загустеет, уберем ее с огня

Оставим как следует остыть

Тем временем, начнем взбивать сливки

Сливки используем охлажденные, 1 стакан 35% жирности

Начинаем взбивать, сначала на низкой скорости, затем на самой высокой, постепенно сливки станут больше в объеме и загустеют

Добавим 1 банку сгущенного молока

Начнем взбивать, пока масса не станет однородной

Далее по ложечке добавим наш заварной крем и продолжим взбивать

Крем уже готов, пришло время собирать слои

Каждый слой теста обильно смазываем кремом и накрываем следующим и так до конца, поверхность торта также смазываем кремом

Отставим торт в сторону, пусть пропитается

Перейдем к приготовлению карамели

150 гр. сахара поставим на слабый огонь, чтобы он расплавился

Добавим на расплавленный сахар 120 мл сливок

Начнем перемешивать на слабом огне в течение минуты и уберем с огня

Пока смесь горячая, добавим 30 гр. сливочного масла

Отложим смесь остывать, так как заливать горячей смесью не рекомендуется

После того, как карамель остыла, зальем ею равномерно поверхность торта

Края торта обсыпем какао, чтобы придать нашему торту торт Лакомка красивый, завершенный вид

Желательно, 2-3 часа отправить торт в холодильник

Все торт готов

Приятного аппетита!

Торт Лакомка ВИДЕО