Тыквенная запеканка Зебра. Вкусное и простое блюдо

Тыквенная запеканка Зебра получается очень красивой, вкусной и полезной. Ваши детки обязательно полюбят такой вкусный десерт.
Тыквенная запеканка Зебра: ингредиенты
- Творог — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Тыква — 600 гр.
- Сахар — 240 гр. (двести сорок грамм)
- Яйца — 5 шт. (пять штук)
- Сметана — 100 гр. (сто грамм)
- Крахмал кукурузный крахмал — 30 гр. (тридцать грамм)
- Ванильный сахар — 20 гр. (двадцать грамм)
Рецепт приготовления:
- Тыкву нарежьте на небольшие кусочки и запеките до готовности.
- В глубокой миске смешайте тыкву с 2 яйцами, 15 гр. крахмала, добавьте туда же 10 гр, ванилина, 30 гр, сахара и взбейте блендером до однородности.
- Затем взбейте творог с 2 яйцами, 100 гр. сахара, 10 гр. ванилина и 15 гр. крахмала.
- Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой, стенки смажьте сливочным маслом.
- Выкладывайте по очереди по 1 ст.л творожной массы, затем 1 ст л тыквенной массы, тыквенное пюре по центру. 100 гр. тыквенного пюре оставьте для заливки. При помощи деревянной шпажки сделайте узоры.
- Запеканку выпекайте 45 минут при 170 градусах/
- Теперь приготовьте заливку: смешайте 100 гр. сметаны, 100 гр. тыквенного пюре, 1 яйцо и 40 гр. сахара.
- Массу взбейте венчиком до однородности.
- Когда запеканка будет почти готова, залейте её тыквенной заливкой и выпекайте ещё 15 минут. Затем духовку выключите и оставьте в ней запеканку на полчаса.
Тыквенная запеканка Зебра — не только вкусно, но и полезно
Пеките на здоровье!
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