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Тыквенная запеканка Зебра. Вкусное и простое блюдо

Тыквенная запеканка Зебра получается очень красивой, вкусной и полезной. Ваши детки обязательно полюбят такой вкусный десерт.

Тыквенная запеканка Зебра: ингредиенты

Тыквенная запеканка Зебра

  1. Творог — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Тыква — 600 гр.
  3. Сахар — 240 гр. (двести сорок грамм)
  4. Яйца — 5 шт. (пять штук)
  5. Сметана — 100 гр. (сто грамм)
  6. Крахмал кукурузный крахмал — 30 гр. (тридцать грамм)
  7. Ванильный сахар — 20 гр. (двадцать грамм)

Рецепт приготовления:

  • Тыкву нарежьте на небольшие кусочки и запеките до готовности.
  • В глубокой миске смешайте тыкву с 2 яйцами, 15 гр. крахмала, добавьте туда же 10 гр, ванилина, 30 гр, сахара и взбейте блендером до однородности.
  • Затем взбейте творог с 2 яйцами, 100 гр. сахара, 10 гр. ванилина и 15 гр. крахмала.
  • Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой, стенки смажьте сливочным маслом.
  • Выкладывайте по очереди по 1 ст.л творожной массы, затем 1 ст л тыквенной массы, тыквенное пюре по центру. 100 гр. тыквенного пюре оставьте для заливки. При помощи деревянной шпажки сделайте узоры.
  • Запеканку выпекайте 45 минут при 170 градусах/
  • Теперь приготовьте заливку: смешайте 100 гр. сметаны, 100 гр. тыквенного пюре, 1 яйцо и 40 гр. сахара.
  • Массу взбейте венчиком до однородности.
  • Когда запеканка будет почти готова, залейте её тыквенной заливкой и выпекайте ещё 15 минут.
    Затем духовку выключите и оставьте в ней запеканку на полчаса.

Тыквенная запеканка Зебра. Вкусное и простое блюдо 4

Тыквенная запеканка Зебра — не только вкусно, но и полезно

Пеките на здоровье!

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