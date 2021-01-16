Необычный метод приготовления манной каши. Если б не знал, думал бы, что ем орехи

У меня, как и у многих, с детства стойкое отвращение к манной каше и поэтому даже сегодня, вспоминая ее вкус, вздрагиваю и оглядываюсь, нет ли ее вблизи.

Но не так давно, мне рассказали об одном рецепте, используя который, получается настоящее лакомство. Весь секрет в том, что манную крупу перед варкой, нужно обжарить и тогда получается очень и очень вкусно. Ничего общего с комками и непонятной субстанцией на тарелке.

Берем 2 ст.л ложки крупы и обжариваем на сухой сковороде до золотистости.

Вливаем в крупу холодное молоко, где-то треть стакана. Когда вливаем холодное, тогда не будут образовываться комки.

Берем еще молоко 2.3 стакана и доводим его до кипения.

Кашу с холодным молоком ставим на плиту, нагреваем и частями вливаем горячее молоко, перемешиваем и варим.

Всыпаем щепотку соли и сахар по вкусу, варим до готовности.

В готовую кашу бросаем сливочное масло, тоже по вкусу и подаем к столу.