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Необычный метод приготовления манной каши. Если б не знал, думал бы, что ем орехи

У меня, как и у многих, с детства стойкое отвращение к манной каше и поэтому даже сегодня, вспоминая ее вкус, вздрагиваю и оглядываюсь, нет ли ее вблизи.

Но не так давно, мне рассказали об одном рецепте, используя который, получается настоящее лакомство. Весь секрет в том, что манную крупу перед варкой, нужно обжарить и тогда получается очень и очень вкусно. Ничего общего с комками и непонятной субстанцией на тарелке.

Берем 2 ст.л ложки крупы и обжариваем на сухой сковороде до золотистости.

Вливаем в крупу холодное молоко, где-то треть стакана. Когда вливаем холодное, тогда не будут образовываться комки.

Берем  еще молоко  2.3 стакана и доводим его до кипения.

Кашу с холодным молоком ставим на плиту, нагреваем и частями вливаем горячее молоко, перемешиваем и варим.

Всыпаем щепотку соли и сахар по вкусу, варим до готовности.

В готовую кашу бросаем сливочное масло, тоже по вкусу и подаем к столу.

Необычный метод приготовления манной каши. Если б не знал, думал бы, что ем орехи

Изюминка этой каши в том, что у нее яркий ореховый вкус, который получается из-за обжарки манной крупы. Очень советую вам ее попробовать и предложить своим детям. Я думаю, что больше проблемы с манной кашей в семье не будет и она станет одним из любимых блюд.

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