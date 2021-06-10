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Песочный пирог с клубникой. Ароматная выпечка на вашем столе

Песочный пирог с клубникой получается рассыпчатым у очень ароматным, он обязательно Вам понравится.

Песочный пирог с клубникой: ингредиенты

Песочный пирог с клубникой

  • Клубника — 400 гр. (четыреста грамм)
  • Мука -250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  • Творог — 400 гр, (четыреста грамм)
  • Сметана — 200 гр. (двести грамм)
  • Сливочное масло — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
  • Яйца — 3 шт. (три штуки)
  • Крахмал — 2 ст. л (две столовые ложки)
  • Сахар — 11 ст. л (одиннадцать столовых ложек)
  • Корица — 0,5 ч. л (пол чайной ложки)
  • Сахарная пудра
  • Соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Просейте в миску муку, добавьте туда 4 ложки сахара и соль. Всё тщательно перемешайте.
  • Разотрите муку с нарезанными кубиками маслом до однородной крошки.
  • Затем добавьте 1 яйцо и замесите тесто. В случае если тесто начинает распадаться, можете добавить пару ложек воды.
  • Выложите тесто в форму для выпекания так, чтобы получились бортики и ненадолго поставьте в холодильник.
  • Затем приготовьте начинку: у оставшихся яиц отделите белки от желтков. Желтки взбейте, добавьте к ним сметану, крахмал, 6 ложек сахара и творог. Эту смесь тщательно взбейте миксером.
  • В отдельной миске взбейте белки до пышной массы.
  • Из холодильника достаньте форму с тестом и вылейте туда творожную массу.
    По заливке распределите вымытую и высушенную клубнику. Смешайте оставшиеся сахар и корицу и посыпьте этой смесью пирог.
  • Пирог выпекайте в духовке 40 минут .
  • После остывания посыпьте пирог сахарной пудрой.

Песочный пирог с клубникой — самый нежный и вкусный.

 

Песочный пирог с клубникой. Ароматная выпечка на вашем столе 2

Пеките на здоровье!

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