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Шампиньоны в соевом соусе. Любимые грибочки получаются ароматными и вкусными

Шампиньоны так в соевом соусе очень аппетитно выглядят и имеют незабываемый вкус.

Шампиньоны в соевом соусе

Шампиньоны в соевом соусе: ингредиенты

  1. Шампиньоны- 170 г. (сто семьдесят грамм)
  2. Оливковое масло – 2 ст. (две столовые ложки)
  3. Чеснок – 1 зубчик
  4. Кунжут – 1 ч. (одна чайная ложка)
  5. Соевый соус – 3 ст. (три столовые ложки)
  6. Сок лимона – 2 ст. (две столовые ложки)
  7. Зеленый — для подачи

Способ приготовления:

  • Шампиньоны протрите влажной салфеткой и нарежьте на пластины толщиной 2 мм.
  • Выложите грибы в стеклянную или капроновую посуду.
  • Очистите чеснок и пропустите его через пресс. Выложите чесночные массу в миску для соуса.
  • К чесночной массе добавьте отжатый лимонный сок и оливковое масло. Основательно перемешайте полученную массу.
  • Залейте готовым соусом шампиньоны, накройте посуду крышкой и оставьте в холодильнике на 40 минут. Периодически встряхивайте посуду, чтобы соус равномерно распределился по грибам
  • Выложите маринованные шампиньоны на тарелку для подачи. Вокруг грибов сделайте ободок из мелко нарезанного лука и зелени.
  • На сковороде подсушите кунжут до золотистого цвета и посыпьте им закуску перед подачей на стол.

Шампиньоны в соевом соусе готовы! Это блюдо обязательно понравиться любителям грибов. Готовьте на здоровье!

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