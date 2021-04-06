Шампиньоны в соевом соусе. Любимые грибочки получаются ароматными и вкусными

Шампиньоны так в соевом соусе очень аппетитно выглядят и имеют незабываемый вкус.
Шампиньоны в соевом соусе: ингредиенты
- Шампиньоны- 170 г. (сто семьдесят грамм)
- Оливковое масло – 2 ст. (две столовые ложки)
- Чеснок – 1 зубчик
- Кунжут – 1 ч. (одна чайная ложка)
- Соевый соус – 3 ст. (три столовые ложки)
- Сок лимона – 2 ст. (две столовые ложки)
- Зеленый — для подачи
Способ приготовления:
- Шампиньоны протрите влажной салфеткой и нарежьте на пластины толщиной 2 мм.
- Выложите грибы в стеклянную или капроновую посуду.
- Очистите чеснок и пропустите его через пресс. Выложите чесночные массу в миску для соуса.
- К чесночной массе добавьте отжатый лимонный сок и оливковое масло. Основательно перемешайте полученную массу.
- Залейте готовым соусом шампиньоны, накройте посуду крышкой и оставьте в холодильнике на 40 минут. Периодически встряхивайте посуду, чтобы соус равномерно распределился по грибам
- Выложите маринованные шампиньоны на тарелку для подачи. Вокруг грибов сделайте ободок из мелко нарезанного лука и зелени.
- На сковороде подсушите кунжут до золотистого цвета и посыпьте им закуску перед подачей на стол.
Шампиньоны в соевом соусе готовы! Это блюдо обязательно понравиться любителям грибов. Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии