Пломбир из детства. Вкуснятина в домашних условиях порадует всю семью

Пломбир из детства настолько Вам понравится, что Вы забудете о мороженном из магазина. Готовьте пломбир по этому рецепту и радуйте родных и друзей.

Многим этот десерт, знаком и любим с детства. Он совсем не требует особых кулинарных навыков. Такое вкусное мороженое сможет приготовить каждый, главное знать некоторые нюансы.

Пломбир из детства: ингредиенты

Сливки 33% — 500 мл. (пятьсот миллилитров) Сгущёнка — 200 гр. (двести грамм)

Способ приготовления:

Сперва необходимо примерно на полчаса в морозильник поместить глубокую миску, в которой будете взбивать мороженное, венчики от миксера также нужно охладить,

Сливки вылейте в охлаждённую миску и взбейте на сильной скорости 5-7 минут, пока масса не загустеет.

Затем влейте сгущённое молоко и на маленькой скорости взбивайте в течение минуты, чтобы сгущёнка и сливки хорошо перемешались.

Готовую массу разложите в вафельные стаканчики.

Готовый пломбир уберите в холодильник.

Пломбир из детства приведёт в восторг Ваших детей.

Готовьте на здоровье!