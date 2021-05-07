Пломбир из детства. Вкуснятина в домашних условиях порадует всю семью

Пломбир из детства настолько Вам понравится, что Вы забудете о мороженном из магазина. Готовьте пломбир по этому рецепту и радуйте родных и друзей.
Многим этот десерт, знаком и любим с детства. Он совсем не требует особых кулинарных навыков. Такое вкусное мороженое сможет приготовить каждый, главное знать некоторые нюансы.
Пломбир из детства: ингредиенты
- Сливки 33% — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
- Сгущёнка — 200 гр. (двести грамм)
Способ приготовления:
- Сперва необходимо примерно на полчаса в морозильник поместить глубокую миску, в которой будете взбивать мороженное, венчики от миксера также нужно охладить,
- Сливки вылейте в охлаждённую миску и взбейте на сильной скорости 5-7 минут, пока масса не загустеет.
- Затем влейте сгущённое молоко и на маленькой скорости взбивайте в течение минуты, чтобы сгущёнка и сливки хорошо перемешались.
- Готовую массу разложите в вафельные стаканчики.
- Готовый пломбир уберите в холодильник.
Пломбир из детства приведёт в восторг Ваших детей.
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии