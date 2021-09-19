Если у вас есть дома яблоки, приготовьте этот вкусный и очень легкий пирог

Рецептов яблочных пирогов очень много и у каждой хозяйки есть свой любимый. Я вам предлагаю попробовать очень простой и легкий рецепт пирога с карамелизированными яблочными дольками, который можно сделать быстро.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яблоки, 4 шт;
- сок лимонный, 2 ст.л;
- яйца, 3 шт;
- сахар, чуть больше 120 г;
- ванилин по вкусу;
- молоко, 100 мл;
- масло рафинированное растительное, 80 мл;
- разрыхлитель, 1 пакетик;
- соль щепотка;
- мука, 220 г.
Процесс приготовления
Яблоки очищаем и режем дольками, сбрызгиваем лимонным соком и оставляем. Можно накрыть тарелкой, чтобы они точно не потемнели.
Яйца смешиваем с щепоткой соли и ванилином. Сахаром и взбиваем миксером до пышности. Масса должна стать стойкой и густой.
Вливаем молоко и растительное масло, взбиваем до однородности.
Всыпаем частями просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем тесто. Можно миксером.
Форму для запекания смазываем кусочком сливочного масла и посыпаем сахаром.
Выкладываем слой яблочных долек и заливаем тестом.
Выпекаем пирог при 170 градусах около 30 – 40 минутах до румяности.
Пирог остужаем в форме и посыпаем сахарной пудрой.
Получается очень мягким и нежным, яблочные дольки карамельными, янтарными.Если вам нравится, можно посыпать пирог еще корицей.
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