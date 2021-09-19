Если у вас есть дома яблоки, приготовьте этот вкусный и очень легкий пирог

Рецептов яблочных пирогов очень много и у каждой хозяйки есть свой любимый. Я вам предлагаю попробовать очень простой и легкий рецепт пирога с карамелизированными яблочными дольками, который можно сделать быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яблоки, 4 шт;

сок лимонный, 2 ст.л;

яйца, 3 шт;

сахар, чуть больше 120 г;

ванилин по вкусу;

молоко, 100 мл;

масло рафинированное растительное, 80 мл;

разрыхлитель, 1 пакетик;

соль щепотка;

мука, 220 г.

Процесс приготовления

Яблоки очищаем и режем дольками, сбрызгиваем лимонным соком и оставляем. Можно накрыть тарелкой, чтобы они точно не потемнели.

Яйца смешиваем с щепоткой соли и ванилином. Сахаром и взбиваем миксером до пышности. Масса должна стать стойкой и густой.

Вливаем молоко и растительное масло, взбиваем до однородности.

Всыпаем частями просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем тесто. Можно миксером.

Форму для запекания смазываем кусочком сливочного масла и посыпаем сахаром.

Выкладываем слой яблочных долек и заливаем тестом.

Выпекаем пирог при 170 градусах около 30 – 40 минутах до румяности.

Пирог остужаем в форме и посыпаем сахарной пудрой.

Получается очень мягким и нежным, яблочные дольки карамельными, янтарными.

Если вам нравится, можно посыпать пирог еще корицей.