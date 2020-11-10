10 заготовок из ГРИБОВ на зиму

1. Засолка грибов — холодный способ.

грибы (рыжики, черные и белые грузди, волнушки, сыроежки) — 1 кг

соль — 100 г

смородина — 10–12 листьев

вишня — 5–6 листиков

хрен — 2 листа

укроп — 2 зонтика

лавровый лист — 2–3 шт.

перец горошком — по вкусу

чеснок — по вкусу

Грузди, волнушки или сыроежки вымыть и залить холодной водой на 5–6 ч. (Рыжики не вымачивают, а только промывают). На дно деревянной или керамической посуды насыпать слой соли, положить половину листьев смородины, вишни,хрена и 1 зонтик укропа. Уложить рядами грибы, посыпая каждый слой солью, перцем, чесноком и лавровым листом.

Сверху положить оставшиеся листья, накрыть чистой тканью, затем разделочной доской или тарелкой и поставить гнет (через 1–2 дня грибы осядут и дадут сок. Если они выделят мало рассола, следует увеличить гнет). Ткань необходимо время от времени прополаскивать. Грибы будут готовы через 30–40 дней. После этого их надо переставить в холодное место.

2. Икра из грибов на зиму.

грибы отварные – 2 кг

лук репка – 3 большие луковицы

морковь – 3 шт (большие)

масло растительное – 2 стакана

лавровый лист – 3 шт

черный перец – 10 горошков

соль

уксус 9% – 1 ст.л.

Для приготовления грибной икры можно взять белые грибы,подберезовики и подосиновики,сыроежки,маслята и моховики,шампиньоны и опята.

Икру можно приготовить как из одного вида грибов так и из разных.Грибы помыть,нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде в течении 10-15 минут.Грибы откинуть на дуршлаг,промыть холодной водой,дать воде стечь.Грибы пропустить через крупную решетку мясорубки.Лук и морковь очистить,лук мелко порезать,морковь натереть на крупной терке.Обжарить лук и морковь на растительном масле,затем добавить грибную массу.Икру посолить по вкусу,добавить оставшееся растительное масло,лавровый лист и перец.Тушить икру из грибов в течении 1,5-2 часов,время от времени перемешивая,следить чтобы не подгорела.В конце приготовления добавить уксус,хорошо перемешать.Готовую икру разложить в сухие простерилизованные банки и закатать.Хранить икру из грибов в прохладном месте.

3. Засолка грибов горячим способом .

грузди белые – 1 кг

зонтики укропа

чеснок – 3-4 зубчика

соль – 2 ст.л.

черный перец – 10 горошин

листья черной смородины – 10 шт

Грузди тщательно вымыть,крупные нарезать на части.

Зелень помыть,чеснок очистить и измельчить.

Вскипятить подсоленную воду и в кипяток положить грузди и варить 5 минут.

На дно простерилизованной банки насыпать немного соли,2 горошины перца,зонтик укропа,лист черной смородины и сверху положить один слой груздей.

Укладывать грузди слоями,пересыпая солью и специями.

Грузди уплотнить,сверху залить водой в которой варились грибы,чтобы вышел весь воздух.

Банку закрыть прокипяченной полиэтиленовой крышкой,остудить и убрать в холодильник.

Грузди будут готовы через 1-1,5 месяца.

Хранить соленые грузди в холодильнике.

4. Солянка на зиму с грибами .

Заготовка из капусты с грибами.

грибы отварные – 1 кг

капуста белокочанная – 0,5 кг

помидоры – 0,5 кг

морковь – 0,5 кг

лук репчатый – 300 г

масло подсолнечное – 150 г

уксус 9% – 2 ст.л.

лавровый лист,черный и душистый перец

Для приготовления солянки подойдут маслята,подберезовики,белые грибы,сыроежки и опята.

Грибы хорошо помыть,почистить,крупные нарезать и отварить в подсоленной воде в течении 10-15 минут.

Овощи помыть,очистить и нарезать мелкой соломкой.

Лук и морковь пассеровать в небольшом количестве растительного масла.

Добавить нарезанные капусту и помидоры,оставшееся масло,посолить по вкусу и тушить на слабом огне 20-25 минут.

Затем добавить отварные грибы и тушить до готовности 25-30 минут.

За 5 минут до готовности добавить лавровый лист,перец и уксус,хорошо перемешать,тушить 5 минут.

Готовую солянку с грибами разложить в сухие простерилизованные банки.

Банки закатать,перевернуть вверх дном,укутать и оставить до полного остывания.

5. Маринованные маслята.

маслята,

растительное масло по 1 ст.л. на литровую банку,

уксус 70% – 1 ст.л. на банку,

чеснок – 2 зубчика

для маринада на 1 л воды:

соль крупная – 2 ст.л.,

сахар – 3 ст.л.,

перец горошком – 5-6 шт,

перец душистый горошком – 3-4 шт,

лавровый лист – 2 шт,

гвоздика – 1 шт,

Консервирование маслят:

Кожицу с маслят лучше снять, с ней хранится гораздо меньше. Но в принципе с молодых грибочков можно и не снимать, а просто ошпарить промытые грибы кипятком с уксусом и слить жидкость.

Очищенные маслята промыть в воде. Крупные грибочки можно разрезать на 2-3 части. Залить горячей водой. В кастрюлю добавить несколько капель уксусной кислоты, чтобы грибы не потемнели. Грибы довести до кипения. Воду слить. Затем еще раз залить свежим кипятком и варить еще 10 минут. Готовые маслята откинуть на дуршлак и хорошо слить воду.

Приготовить маринад. В кипящую воду добавить специи и прокипятить 5 минут.

Тем временем стерилизовать банки. Пластмассовые крышки хорошо промыть и залить кипятком.

В подготовленные банки выложить маслята, не утрамбовывая, залить маринадом.

Затем добавить в маслята порезанный кружочками чеснок. Влить уксус в каждую баночку. Сверху налить прокипяченое растительное масло. Банки накрыть крышками.

Хранить в холодильнике.

6. Грибной порошок.

Что нужно: лесные грибы — 1 кг, гвоздика — 4 бутона, черный перец — 7 горошин, молотый кориандр — 0,5 ч. л., лавровый лист — 1 шт.

Что делать: Грибы перебрать, срезать ножом загрязненные места. Нарезать грибы тонкими пластинами. Нанизать на нитку или леску, повесить над варочной поверхностью плиты на расстоянии 50–60 см и оставить на несколько дней.

Когда грибы полностью высохнут, положить их в блендер и размолоть в порошок. Гвоздику, черный перец и лавровый лист поместить в ступку и измельчить, смешать с грибами. Хранить грибной порошок в темном прохладном месте. Можно использовать его для приготовления супов, грибных соусов и подливок.

7. Сушеные грибы.

Заготавливать их надо с лета или с осени. Хорошие сушеные грибы (не важно, сушила ты их сама или купила в магазине) должны быть без плесени и посторонних примесей, не червивыми и не трухлявыми, легкими, на ощупь сухими, без запаха гнили и плесени, должны слегка гнуться.

Грибы, предназначенные для сушки, нельзя мыть. Их чистят ножом, очень грязные места можно протереть хорошо отжатой губкой. Лучше резать грибы тонкими пластинами.

Сушить грибы можно над плитой. Для этого их следует нанизать на нитку или леску и повесить на расстоянии 50-60 см над варочной поверхностью. Более быстрый способ сушки — в микроволновой печи. грибы надо выложить на решетку и поставить в печь на 15-20 минут. Затем надо их досушить при комнатной температуре или в печи, ставя на 1-2 минуты. Будь внимательна — пересушенные грибы в микроволновой печи могут вспыхнуть.

8. Замороженные грибы.

1. Грибы перебрать и промыть. Мелкие грибочки оставить целыми, а крупные разрезать на несколько частей.

2. Выложить грибы в сотейник или в кастрюлю с толстым дном и потомить на плите в течение 1-1,5 часов, в зависимости от количества грибов. Вначале из грибов происходит интенсивное выделение влаги, они в ней буквально утопают, но затем жидкость постепенно испаряется. В конце, когда жидкость испарится полностью, можно подлить немного растительного масла и слегка обжарить на нем грибы.

3. Готовые грибы остудить и разложить по пакетам такими порциями, чтобы хватило на разовое приготовление.

4. Пакеты с грибами хранить в морозильной камере, по мере надобности размораживать и использовать для готовки. Замороженные грибы не разварятся, не превратятся в кашу и не потеряют свой ярко выраженный грибной вкус.

Можно также высушить грибы в духовке: разложить их равномерным слоем в глубоком противне и подержать в духовке, разогретой до180°С, 1 час или чуть больше, периодически перемешивая, пока влага не выпарится. При таком способе объем грибов уменьшается в 2-3 раза.

9.Грузди соленые по-алтайски.

грузди – 1 кг

соль – 40 г (2 ст.л без горки)

лавровый лист – 1 шт

перец душистый – 5 горошин

корень хрена

зелень укропа

чеснок – 1-2 зубчика

Грузди хорошо промыть.

Перед засолкой грузди необходимо вымочить в течении 2-3 суток в холодной,подсоленной воде.

При этом менять воду 3-4 раза в сутки.

Помыть эмалированную кастрюлю или стеклянную банку с широким горлом.

Грузди уложить в посуду слоями,пересыпая их солью и пряностями.

Накрыть марлей,сверху положить тарелку и поставить груз.

Следить чтобы грибы обязательно были закрыты рассолом.

Грузди будут готовы через 30-35 дней.

10. Как мариновать белые грибы.

грибы белые

маринад на 1 литр воды

уксус 6% – 100 мл

соль – 50 г

лавровый лист – 1 шт

черный перец – 5 горошков

душистый перец – 3 горошка

Для маринования используют молодые,плотные белые грибы.

Грибы очистить от мусора и хорошо вымыть,крупные грибы нарезать.

Грибы немного отварить(примерно 5 минут),откинуть на дуршлаг и ополоснуть холодной водой.

Приготовить маринад – в воду добавить соль,уксус,специи и довести до кипения.

В маринад добавить белые грибы и варить на медленном огне,пока грибы не осядут на дно.

Готовые грибы сразу же разложить в простерилизованные банки,залить оставшимся маринадом,банки закатать.