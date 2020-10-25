Ленивые пирожки из лаваша: быстрое приготовление, вкусная еда

Ленивые пирожки из лаваша! Сегодня мы покажем Вам, как из лаваша можно приготовить вкусные ленивые пирожки. На их приготовление уходит очень мало времени, а пирожки получаются вкусными, с хрустящей румяной корочкой.

Интересненькое о лаваше:

Один из знаменитых писателей посчитал лаваш и вилкой, и салфеткой, и хлебом. Лаваш может послужить даже тарелкой. А может также превратиться в чипсы или хрустики. В самом процессе выпечки лаваша содержится долгая история, вековая культура, народное искусство, содержится домашний уют, семейное тепло, добрая сказка у домашнего очага. Правильное разогревание и подготовка тонира является одним из секретов вкусного румяного лаваша. Не напрасно в 2014-ом году лаваш был признан нематериальным культурным наследием всего человечества.

Нежные лепёшки лаваша кажется пропитаны солнцем родины лаваша — Армении. Пусть и эти ленивые пирожки из лаваша тоже принесут в ваш дом солнышко и хорошее настроение.

Ленивые пирожки из лаваша: ингредиенты

Два тонких лаваша

Двести пятьдесят граммов твёрдого сыра

Четыреста граммов творога

Пятьсот граммов отваренной картошечки

Пучок свежей зелени

Соль

Растительное масло

Долька чеснока

Ленивые пирожки из лаваша: как приготовить

Отвариваем картошечку. Мнём, превращая в однородное пюре. В пюре натираем твёрдый сыр. К пюре добавляем творог. Добавляем мелко нарезанную свежую зелень.

В пюре натираем твёрдый сыр. К пюре добавляем творог. Добавляем мелко нарезанную свежую зелень. Перемешиваем и переминаем вилкой.

Нарезаем лаваш полосками шириной в десять сантиметров. Выкладываем на край каждой полоски начинку. Заворачиваем треугольником. Должно получиться примерно двенадцать пирожков.

В сковороде с тефалевым покрытием вливаем растительное масло. Прогреваем очень хорошо. Выкладываем в сковороду по два-три пирожка. Прожариваем с обеих сторон до румяненькой корочки.

Ленивые пирожки из лаваша: готовы

Вкуснейшие и простейшие пирожки готовы. Хватайте, пока горячие!