Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Ленивые пирожки из лаваша: быстрое приготовление, вкусная еда

Ленивые пирожки из лаваша! Сегодня мы покажем Вам, как из лаваша можно приготовить вкусные ленивые пирожки. На их приготовление уходит очень мало времени, а пирожки получаются вкусными, с хрустящей румяной корочкой.

Интересненькое о лаваше:

Один из знаменитых писателей посчитал лаваш и вилкой, и салфеткой, и хлебом. Лаваш может послужить даже тарелкой. А может также превратиться в чипсы или хрустики. В самом процессе выпечки лаваша содержится долгая история, вековая культура, народное искусство, содержится домашний уют, семейное тепло, добрая сказка у домашнего очага. Правильное разогревание и подготовка тонира является одним из секретов вкусного румяного лаваша. Не напрасно в 2014-ом году лаваш был признан нематериальным культурным наследием всего человечества.

Нежные лепёшки лаваша кажется пропитаны солнцем родины лаваша — Армении. Пусть и эти ленивые пирожки из лаваша тоже принесут в ваш дом солнышко и хорошее настроение.

Ленивые пирожки из лаваша: ингредиенты

  • Два тонких лаваша
  • Двести пятьдесят граммов твёрдого сыра
  • Четыреста граммов творога
  • Пятьсот граммов отваренной картошечки
  • Пучок свежей зелени

Ленивые пирожки из лаваша

  • Соль
  • Растительное масло
  • Долька чеснока

Ленивые пирожки из лаваша: как приготовить

  • Отвариваем картошечку. Мнём, превращая в однородное пюре.
    В пюре натираем твёрдый сыр. К пюре добавляем творог. Добавляем мелко нарезанную свежую зелень.
  • Перемешиваем и переминаем вилкой.

Ленивые пирожки из лаваша

  • Нарезаем лаваш полосками шириной в десять сантиметров. Выкладываем на край каждой полоски начинку. Заворачиваем треугольником. Должно получиться примерно двенадцать пирожков.
  • В сковороде с тефалевым покрытием вливаем растительное масло. Прогреваем очень хорошо. Выкладываем в сковороду по два-три пирожка. Прожариваем с обеих сторон до румяненькой корочки.

Ленивые пирожки из лаваша: готовы

Вкуснейшие и простейшие пирожки готовы. Хватайте, пока горячие!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх