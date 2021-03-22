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Картофельная фритатта

Картофельная фритатта — итальянский омлет с картофелем. Получается невероятно вкусной. И необычной!

Картофельная фритатты

Картофельная фритатта: ингредиенты

  1. 2 (две) шт — лука
  2. 500 (пятьсот) гр — картофеля
  3. 6 (шесть) шт — яиц
  4. 2 (два) зубчика — чеснока
  5. 2 (две) ст. ложки — растительного масла
  6. зеленый лук, петрушка, укроп
  7. соль и перец по вкусу
  8. 1 (одна) ст. ложка — сметаны

Рецепт приготовления:

  • Kартοфель нарежьте сοлοмκοй, луκ на мелκие κубиκи и смешайте с κартοфелем. Разοгрейте растительнοе маслο и οбжарьте κартοфель с луκοм. Kοгда блюдο будет пοчти гοтοвο, пοсыпьте измельченным чеснοκοм
  • Яйца смешайте с солью, перцем, рубленой зеленью, сметаной
  • Форму для запекания смажьте маслом и выложите картофель, залейте его яичной массой
  • Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Или же, если у вас нет духовки, или вы не хотите возиться с ней, вылейте массу в сковороду, накройте крышкой, сделайте меньше огонь и запекайте картофель около получаса. Можно добавить и сушеный розмарин. Картофельная фритатта получилась такой вкусной и неповторимой. Обязательно возьмите данный рецепт на заметку! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

 

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