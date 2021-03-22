Картофельная фритатта — итальянский омлет с картофелем. Получается невероятно вкусной. И необычной!
Картофельная фритатта: ингредиенты
- 2 (две) шт — лука
- 500 (пятьсот) гр — картофеля
- 6 (шесть) шт — яиц
- 2 (два) зубчика — чеснока
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
- зеленый лук, петрушка, укроп
- соль и перец по вкусу
- 1 (одна) ст. ложка — сметаны
Рецепт приготовления:
- Kартοфель нарежьте сοлοмκοй, луκ на мелκие κубиκи и смешайте с κартοфелем. Разοгрейте растительнοе маслο и οбжарьте κартοфель с луκοм. Kοгда блюдο будет пοчти гοтοвο, пοсыпьте измельченным чеснοκοм
- Яйца смешайте с солью, перцем, рубленой зеленью, сметаной
- Форму для запекания смажьте маслом и выложите картофель, залейте его яичной массой
- Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Или же, если у вас нет духовки, или вы не хотите возиться с ней, вылейте массу в сковороду, накройте крышкой, сделайте меньше огонь и запекайте картофель около получаса. Можно добавить и сушеный розмарин. Картофельная фритатта получилась такой вкусной и неповторимой. Обязательно возьмите данный рецепт на заметку! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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