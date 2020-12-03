Салат «Грибная поляна» серьезный конкурент Оливье

Отварить в подсоленной воде куриную грудку, морковку, картошку.
Форму 22-24 см. застелить пленкой.
1. Нарезать готовое мясо, маринованные огурцы, зеленый лук.
2. Дно формы выложить грибами, шляпками вниз. Местами, между грибами вставить кучерявую петрушку. Засыпать нарезанным зеленым луком и нарезанной петрушкой.
3. Нанести майонезную сетку. Натереть сыр на мелкой терке. Еще раз нанести майонезную сетку.
4. Натереть морковку на мелкой терке. Соль, перец по вкусу. Сверху — нарезанное мясо. Перец и майонез по вкусу. Майонезом затянуть верх.
5. Последний слой: огурцы и картофель (на крупную терку).
Причем, картофель соединить с майонезом, мелко нарезанным укропом, соль, перец по вкусу. Перемешать.
6. Затянуть пленкой и отправить в холодильник на ночь.
За 2 часа до подачи салат выставить из холодильника, накрыть блюдом, перевернуть, снять форму… и к подаче почти все готово!
Рецепт:
- Грибы маринованные 300 гр
- Отварная куриная грудка
- Отварная морковь 1 шт
- Картофель отварной 4-5 шт
- Зеленый лук 4 веточки
- Петрушка 2 веточки
- Маринованные огурцы 100 гр
- Сыр 200 гр
- Майонез по вкусу
- Соль перец по вкусу
- Укроп 3 веточки
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