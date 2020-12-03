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Салат «Грибная поляна» серьезный конкурент Оливье

Отварить в подсоленной воде куриную грудку, морковку, картошку.

Форму 22-24 см. застелить пленкой.

1. Нарезать готовое мясо, маринованные огурцы, зеленый лук.

2. Дно формы выложить грибами, шляпками вниз. Местами, между грибами вставить кучерявую петрушку. Засыпать нарезанным зеленым луком и нарезанной петрушкой.

Салат "Грибная поляна" серьезный конкурент Оливье

3. Нанести майонезную сетку. Натереть сыр на мелкой терке. Еще раз нанести майонезную сетку.

Салат "Грибная поляна" серьезный конкурент Оливье

4. Натереть морковку на мелкой терке. Соль, перец по вкусу. Сверху — нарезанное мясо. Перец и майонез по вкусу. Майонезом затянуть верх.

Салат "Грибная поляна" серьезный конкурент Оливье

5. Последний слой: огурцы и картофель (на крупную терку).

Причем, картофель соединить с майонезом, мелко нарезанным укропом, соль, перец по вкусу. Перемешать.

Салат "Грибная поляна" серьезный конкурент Оливье

6. Затянуть пленкой и отправить в холодильник на ночь.

Салат "Грибная поляна" серьезный конкурент Оливье

За 2 часа до подачи салат выставить из холодильника, накрыть блюдом, перевернуть, снять форму… и к подаче почти все готово!

Салат "Грибная поляна" серьезный конкурент Оливье

Рецепт:

  • Грибы маринованные 300 гр
  • Отварная куриная грудка
  • Отварная морковь 1 шт
  • Картофель отварной 4-5 шт
  • Зеленый лук 4 веточки
  • Петрушка 2 веточки
  • Маринованные огурцы 100 гр
  • Сыр 200 гр
  • Майонез по вкусу
  • Соль перец по вкусу
  • Укроп 3 веточки
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