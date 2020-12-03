Салат «Грибная поляна» серьезный конкурент Оливье

Отварить в подсоленной воде куриную грудку, морковку, картошку.

Форму 22-24 см. застелить пленкой.

1. Нарезать готовое мясо, маринованные огурцы, зеленый лук.

2. Дно формы выложить грибами, шляпками вниз. Местами, между грибами вставить кучерявую петрушку. Засыпать нарезанным зеленым луком и нарезанной петрушкой.

3. Нанести майонезную сетку. Натереть сыр на мелкой терке. Еще раз нанести майонезную сетку.

4. Натереть морковку на мелкой терке. Соль, перец по вкусу. Сверху — нарезанное мясо. Перец и майонез по вкусу. Майонезом затянуть верх.

5. Последний слой: огурцы и картофель (на крупную терку).

Причем, картофель соединить с майонезом, мелко нарезанным укропом, соль, перец по вкусу. Перемешать.

6. Затянуть пленкой и отправить в холодильник на ночь.

За 2 часа до подачи салат выставить из холодильника, накрыть блюдом, перевернуть, снять форму… и к подаче почти все готово!

Рецепт: