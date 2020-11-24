Салат всего из трех ингредиентов, но очень вкусный и необычный.

Перед Новым Годом я всегда стараюсь найти интересные новые рецепты. Решила поделиться с вами своим самым необычным, который, я уверена знают очень не многие.

— Из чего он сделан? — спрашивали все, кто пробовал его у меня в первый раз. Этот салат и как начинка для пирога отлично подходит.

Для салата нужно купить легкое. Я его беру обычно на рынке.

Оно должно иметь светлый однородный цвет. Дома я режу его на кусочки, вымачиваю в воде 1 час. Отвариваю минут 10 в подсоленой воде.

Затем прокручиваю в мясорубке. Добавляю соль, перец и жарю на сковородке минут тридцать на оливковом или подсолнечном масле. Легкое должно получиться мягким и не сухим. Можно добавлять водички, чтобы оно тушилось.

На 400 грамм легкого беру 4 средних луковицы и 2 больших морковки.

Лук режу кубиками. Обжариваю до золотистого цвета. Морковь тру на крупной терке и тоже обжариваю.

В салатницу выкладываю слоями: легкое, лук, морковь и еще раз легкое, лук, морковь. Между слоями чуть-чуть майонез или сметану по вкусу.

Сверху можно украсить зеленью, мне нравится укроп.

Также такой салат я использую как начинку для пирожков, но для пирожков нужно уже гораздо больше времени, зато они получаются очень вкусные.

Пробовали ли вы лёгкое и любите ли вы его?