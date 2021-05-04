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Пышный омлет Пятиминутка. Соседка открыла секрет воздушного омлета, который не опускается

Пышный омлет Пятиминутка подойдёт в качестве быстрого и полезного завтрака для всей семьи. Он понравится всем без исключения.

Пышный омлет Пятиминутка:

Пышный омлет Пятиминутка

  • Омлет лучше жарить в сковороде с толстым дном и стенками, так как они разогреваются равномерно и долго держат температуру, благодаря чему омлет получается пышным и равномерно приготовленным.
  • Соотношение молока и яиц должно быть 1:1.
  • Различные добавки, такие как овощи, грибы, ветчина… всегда должны составлять половину омлета, не больше.
  • Омлет готовьте под крышкой и не открывайте её, пока омлет не будет готов. Если крышку уберёте, получится перепад температуры, из-за которого блюдо осядет.
  • Перец и соль лучше добавить в момент взбивания яиц.
  • Не нужно добавлять муку, так омлет может осесть и уже не будет пышным.
  • Очень вкусным получается омлет с творогом: два яйца взбейте и смешайте с 100 грамм творога, 60 гр. молока и растительным маслом, посолите по вкусу.

Пышный омлет Пятиминутка станет одним завтраков в Вашем доме.

Пышный омлет Пятиминутка. Соседка открыла секрет воздушного омлета, который не опускается 4

Приятного аппетита!

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