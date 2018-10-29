 Бархатные хрустящие чебуреки на кефире. Тесто тоненькое, мясо сочное

Ингредиенты:

1 ст. кефира

1 яйцо

муки сколько возьмет

соль по вкусу

Приготовление:

Выливаем в миску кефир, добавляем яйцо, соль. Сначала взбиваем вилкой, постепенно добавляя муку, пока тесто не станет густым.

Затем выкладываем тесто на стол и замешиваем не крутое и не мягкое тесто. Оставить его минут на 20 на столе.

В фарш добавляем, специи, много лука и много воды или бульона. Перемешиваем. Начинка должна быть жидковатой.

Разделить тесто на 10 кусочков.

Раскатываем каждый, в середину кладем ложку начинки и формируем чебурек, прокатывая края скалкой. Обрезаем лишнее тесто резаком.

Жарим в разогретом растительном масле на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Приятного аппетита!