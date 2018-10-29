 Бархатные хрустящие чебуреки на кефире. Тесто тоненькое, мясо сочное

Очень вкусные и без заморочек!
Ингредиенты:
1 ст. кефира
1 яйцо
муки сколько возьмет
соль по вкусу
Приготовление:
Выливаем в миску кефир, добавляем яйцо, соль. Сначала взбиваем вилкой, постепенно добавляя муку, пока тесто не станет густым.
Затем выкладываем тесто на стол и замешиваем не крутое и не мягкое тесто. Оставить его минут на 20 на столе.
В фарш добавляем, специи, много лука и много воды или бульона. Перемешиваем. Начинка должна быть жидковатой.
Разделить тесто на 10 кусочков.
Раскатываем каждый, в середину кладем ложку начинки и формируем чебурек, прокатывая края скалкой. Обрезаем лишнее тесто резаком.
Жарим в разогретом растительном масле на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.
Приятного аппетита!
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