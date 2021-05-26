Картофельные галушки с курицей. Блюдо украинской кухни, которое понравится всем

Картофельные галушки с курицей — очень аппетитное и сытное блюдо. Это блюдо разнообразит Ваше обычное меню новым вкусом.
Картофельные галушки с курицей: ингредиенты
- Картофель — 400 гр. (четыреста грамм)
- Мука — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Манка — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Филе куриное — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Вода — 30 мл. (тридцать миллилитров)
- Соль
- Чёрный молотый перец
- Лук репчатый — 1шт. (одна штука)
Рецепт приготовления:
- Картофель очистите и нарежьте дольками. Затем отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Из картофеля приготовьте пюре и оставьте остывать.
- Когда пюре остынет, добавьте манку и яйцо. Тщательно перемешайте и частями введите муку. Замесите тесто и дайте ему отдохнуть полчаса.
- Отправьте куриное филе и очищенный репчатый лук в блендер и измельчите до однородного фарша. Посолите и поперчите, добавьте холодную воду и тщательно перемешайте.
- После этого тесто разделите на 15 частей и раскатайте каждую из них в лепёшку.
- В центр лепёшек выложите по одной столовой ложке начинки и соедините края кверху, формируя мешочки.
- Скатайте мешочки в колобки и пометите в кипящую подсоленную воду. Когда колобки всплывут, огонь можете уменьшить и варите галушки ещё 10 минут.
- При помощи шумовки достаньте галушки и подавайте к столу в горячем виде.
Картофельные галушки с курицей можете подавать с жареным луком.
Готовьте на здоровье!
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