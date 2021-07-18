Все замешал и в духовку. Готовлю пирог с любыми ягодами: простой и вкусный пирог

Бисквит получается очень пышным и воздушным, отлично сочетается с разными свежими ягодами и кусочками фруктов по вашему вкусу. Если есть желание, можно к нему еще сделать сметанный крем, взбитый с сахарной пудрой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 2 стакана;

яйца, 2 шт;

ванилин по вкусу;

сахар, 1 стакан;

разрыхлитель, 1 ч.л4

сода, 1/3 ч.л;

молоко и растительное масло по 8 ст.л;

ягоды, 300 г.

Процесс приготовления

Перебиваем яйца с щепоткой солью и сахаром венчиком, добавляем молоко и растительное масло, вымешиваем до однородности.

Всыпаем просеянную муку, разрыхлитель и соду, вымешиваем.

Ягоды смешиваем с ложкой муки.

Совет: чтобы ягоды не потекли, лучше смешивать их с 1 – 2 столовыми ложками крахмала.

Ягоды добавляем в тесто и аккуратно перемешиваем.

Форму для запекания застилаем пергаментом и выкладываем тесто, сверху можно еще разложить немного ягод.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов около 30 – 40 минут. Проверяйте готовность и время выпекания смотрите по своей духовке.

Остывший пирог посыпаем сахарной пудрой или делаем сметанный крем и покрываем десерт сверху.