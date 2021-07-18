Все замешал и в духовку. Готовлю пирог с любыми ягодами: простой и вкусный пирог

Бисквит получается очень пышным и воздушным, отлично сочетается с разными свежими ягодами и кусочками фруктов по вашему вкусу. Если есть желание, можно к нему еще сделать сметанный крем, взбитый с сахарной пудрой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 2 стакана;
- яйца, 2 шт;
- ванилин по вкусу;
- сахар, 1 стакан;
- разрыхлитель, 1 ч.л4
- сода, 1/3 ч.л;
- молоко и растительное масло по 8 ст.л;
- ягоды, 300 г.
Процесс приготовления
Перебиваем яйца с щепоткой солью и сахаром венчиком, добавляем молоко и растительное масло, вымешиваем до однородности.
Всыпаем просеянную муку, разрыхлитель и соду, вымешиваем.
Ягоды смешиваем с ложкой муки.
Совет: чтобы ягоды не потекли, лучше смешивать их с 1 – 2 столовыми ложками крахмала.
Ягоды добавляем в тесто и аккуратно перемешиваем.
Форму для запекания застилаем пергаментом и выкладываем тесто, сверху можно еще разложить немного ягод.
Выпекаем в разогретой до 180 градусов около 30 – 40 минут. Проверяйте готовность и время выпекания смотрите по своей духовке.
Остывший пирог посыпаем сахарной пудрой или делаем сметанный крем и покрываем десерт сверху.
Пирог будет очень мягким и пышным, ягоды и фрукты подходят любые по вашему вкусу. Можно для аромата добавить не ванилин, а свежую цедру цитрусовых.
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