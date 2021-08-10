Французский багет в духовке. Их можно посыпать тертым сыром

Французский багет в духовке получается не хуже магазинного и подойдёт к различным блюдам.
Французский багет в духовке: ингредиенты
- Мука — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Вода — 350 мл. (триста пятьдесят миллилитров)
- Свежие прессованные дрожжи — 10 гр. (десять грамм)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Масло растительное для смазывания
Рецепт приготовления:
- Тесто для багетов готовится не совсем обычно, сперва смешайте все сухие ингредиенты, затем добавляйте жидкость.
- В глубокую миску всыпьте муку, добавьте дрожжи и перетрите с мукой, чтобы они распределились равномерно.
- Затем влейте тёплую воду и руками смешайте её с мукой.
- Замешивать тесто надо примерно пять минут.
- Миску, в которой будет подходить тесто, смажьте растительным маслом, выложите туда тесто и накройте полотенцем. Лучше всего оно подойдёт в тёплом месте
- Когда тесто подойдёт, выложите его на рабочую поверхность, смазанную растительным маслом или посыпанную мукой. Очень важно не мять тесто руками, а просто перевернуть миску, чтобы оно выпало само.
- Чтобы сформировать французский багет в домашних условиях, тесто сразу разрежьте на три равные части.
- Тесто для багета не нужно раскатывать, его просто нужно вытянуть в длину и немного вширь.
- Затем сложите тесто пополам и зашипите края, чтобы багет получился ровным.
- Переложите получившиеся багеты на противень с пекарской бумагой на расстоянии друг от друга, так как во время запекания они увеличатся в объёме.
- Накройте багеты полотенцем и оставьте на полчаса, чтобы багеты немного подошли.
- Сначала духовку нагрейте до 200 градусов, поставьте в неё противень с тестом и через каждые пару минут открывайте духовку и опрыскивайте стенки духовки и само изделие.
- Выпекайте 15-20 минут .
Французский багет в духовке — вкусно и ароматно.
Приятного аппетита!
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