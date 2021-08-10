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Французский багет в духовке. Их можно посыпать тертым сыром

Французский багет в духовке получается не хуже магазинного и подойдёт к различным блюдам.

Французский багет в духовке: ингредиенты

Французский багет в духовке

  1. Мука — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Вода — 350 мл. (триста пятьдесят миллилитров)
  3. Свежие прессованные дрожжи — 10 гр. (десять грамм)
  4. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  5. Масло растительное для смазывания

Рецепт приготовления:

  • Тесто для багетов готовится не совсем обычно, сперва смешайте все сухие ингредиенты, затем добавляйте жидкость.
  • В глубокую миску всыпьте муку, добавьте дрожжи и перетрите с мукой, чтобы они распределились равномерно.
  • Затем влейте тёплую воду и руками смешайте её с мукой.
  • Замешивать тесто надо примерно пять минут.
  • Миску, в которой будет подходить тесто, смажьте растительным маслом, выложите туда тесто и накройте полотенцем. Лучше всего оно подойдёт в тёплом месте
  • Когда тесто подойдёт, выложите его на рабочую поверхность, смазанную растительным маслом или посыпанную мукой. Очень важно не мять тесто руками, а просто перевернуть миску, чтобы оно выпало само.
  • Чтобы сформировать французский багет в домашних условиях, тесто сразу разрежьте на три равные части.
  • Тесто для багета не нужно раскатывать, его просто нужно вытянуть в длину и немного вширь.
  • Затем сложите тесто пополам и зашипите края, чтобы багет получился ровным.
  • Переложите получившиеся багеты на противень с пекарской бумагой на расстоянии друг от друга, так как во время запекания они увеличатся в объёме.
  • Накройте багеты полотенцем и оставьте на полчаса, чтобы багеты немного подошли.
  • Сначала духовку нагрейте до 200 градусов, поставьте в неё противень с тестом и через каждые пару минут открывайте духовку и опрыскивайте стенки духовки и само изделие.
  • Выпекайте 15-20 минут .

Французский багет в духовке — вкусно и ароматно.

Французский багет в духовке. Их можно посыпать тертым сыром 2

Приятного аппетита!

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