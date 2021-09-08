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Тушеная картошка с капустой грибами и копчёной курицей. Аппетитное блюдо для всей семьи

Тушеная картошка с капустой грибами и копчёной курицей — калорийное, сытное и очень аппетитное блюдо, которое никого не оставит равнодушным.

Тушеная картошка с капустой грибами и копчёной курицей: ингредиенты

Тушеная картошка с капустой грибами и копчёной курицей

  1. Копчёный куриный окорочок — 400 гр. (четыреста грамм)
  2. Капуста — 300 гр. (триста грамм)
  3. Картофель — 300 гр. (триста грамм)
  4. Морковь — 1 шт. (одна штука)
  5. Репчатый лук — 1 шт. (одна штука)
  6. Шампиньоны — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  7. Постное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
  8. Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

  • Мясо снимите с куриного окорочка и нарежьте кубиками.
  • Грибы промойте и нарежьте пластинами.
  • Сковороду разогрейте с небольшим количеством постного масла и обжарьте в нём подготовленные ингредиенты до лёгкой, румяной корочки.
  • Затем переложите курицу с грибами в отдельную ёмкость.
  • Картофель очистите и нарежьте маленькими кубиками. Репчатый лук также нарежьте на мелкие кусочки, переложите эти ингредиенты в ту же сковороду и обжарьте их, периодически помешивая, в течение 5-7 минут.
  • Морковь натрите на тёрке для корейской моркови, затем переложите к остальным ингредиентам и продолжайте процесс жарки на минимальном огне.
  • Затем капусту тонко нашинкуйте и выложите в сковороду, влейте немного воды и тушите всё 10-15 минут.
  • Затем добавьте подготовленную курицу с грибами. посолите, поперчите, перемешайте и накройте крышкой, затем тушите ещё 5 минут.

Тушеная картошка с капустой грибами и копчёной курицей — аппетитное блюдо для всей семьи

Тушеная картошка с капустой грибами и копчёной курицей. Аппетитное блюдо для всей семьи 2

Приятного аппетита!

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