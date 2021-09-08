Тушеная картошка с капустой грибами и копчёной курицей — калорийное, сытное и очень аппетитное блюдо, которое никого не оставит равнодушным.
Тушеная картошка с капустой грибами и копчёной курицей: ингредиенты
- Копчёный куриный окорочок — 400 гр. (четыреста грамм)
- Капуста — 300 гр. (триста грамм)
- Картофель — 300 гр. (триста грамм)
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Репчатый лук — 1 шт. (одна штука)
- Шампиньоны — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Постное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Мясо снимите с куриного окорочка и нарежьте кубиками.
- Грибы промойте и нарежьте пластинами.
- Сковороду разогрейте с небольшим количеством постного масла и обжарьте в нём подготовленные ингредиенты до лёгкой, румяной корочки.
- Затем переложите курицу с грибами в отдельную ёмкость.
- Картофель очистите и нарежьте маленькими кубиками. Репчатый лук также нарежьте на мелкие кусочки, переложите эти ингредиенты в ту же сковороду и обжарьте их, периодически помешивая, в течение 5-7 минут.
- Морковь натрите на тёрке для корейской моркови, затем переложите к остальным ингредиентам и продолжайте процесс жарки на минимальном огне.
- Затем капусту тонко нашинкуйте и выложите в сковороду, влейте немного воды и тушите всё 10-15 минут.
- Затем добавьте подготовленную курицу с грибами. посолите, поперчите, перемешайте и накройте крышкой, затем тушите ещё 5 минут.
Тушеная картошка с капустой грибами и копчёной курицей — аппетитное блюдо для всей семьи
Приятного аппетита!
Свежие комментарии