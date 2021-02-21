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Сливочные котлеты из куриной грудки: никто не сможет отказаться

Сливочные котлеты из куриной грудки! В нашем рецепте мы покажем, как приготовить очень вкусные сливочные котлеты из куриной грудки. Получаются котлетки очень-очень нежными, сочными с приятным сливочным вкусом. Обязательно попробуйте, точно не пожалеете.

Сливочные котлеты из куриной грудки: ингредиенты

  • одна небольшая куриная грудка

Сливочные котлеты из куриной грудки: никто не сможет отказаться 9

  • тридцать граммов сливочного масла
  • двадцать граммов муки
  • полтора стакана молока
  • одно яйцо
  • столовая ложка крахмала
  • соль, перец, мускатный орех

Сливочные котлеты из куриной грудки: пошаговый рецепт

Сливочные котлеты из куриной грудки

Начать нужно с приготовления соуса:

  • На разогретую сковороду отправить половину столовой ложки сливочного масла и подождать, чтобы оно растаяло.
  • В растаявшее сливочное масло добавить муки и тщательно размешивая немного ее прожарить в течение тридцати секунд.
  • После влить необходимое количество молока.
  • Все время размешивая, продержать соус на огне буквально пару минут до загустения.
  • Как только соус загустеет, посолить его и добавить щепотку мускатного ореха.
  • Еще раз хорошенько перемешать и можно снимать с огня.

А теперь нужно подготовить фарш:

  • Куриную грудку хорошо помыть, просушить и нарезать небольшим кубиком.
  • Отправить куриные кусочки в глубокую миску и добавить туда приготовленный сливочный соус.
  • Туда же вбить яйцо, добавить крахмал, посолить, поперчить и все тщательно перемешать.
  • Накрыть миску крышкой и отправить в холодильник часа на два, чтобы мясо хорошо пропиталось.

А сейчас нужно сформировать и обжарить котлетки:

  • По истечении необходимого времени достать фарш из холодильника.

Сливочные котлеты из куриной грудки: никто не сможет отказаться 10

  • В сковороде хорошо разогреть растительное масло.По две столовые ложки фарша отправлять в сковороду и, немного приплющивая массу, формировать котлетки.
  • Котлетки нужно прожаривать с двух сторон на среднем огне до получения золотистой корочки. На все про все понадобится буквально пять минут.
  • Готовые котлетки положить на отдельную тарелочку.

Сливочные котлеты из куриной грудки: готовы!

Ну вот и готовы наши вкусные сливочные котлеты из куриной грудки. Они получаются потрясающе нежными и сочными. От таких вкусных сливочных котлет никто не сможет отказаться.

Положите их в красивую тарелку и подайте с каким-нибудь гарниром.

Приятного аппетита!

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