Сливочные котлеты из куриной грудки: никто не сможет отказаться

Сливочные котлеты из куриной грудки! В нашем рецепте мы покажем, как приготовить очень вкусные сливочные котлеты из куриной грудки. Получаются котлетки очень-очень нежными, сочными с приятным сливочным вкусом. Обязательно попробуйте, точно не пожалеете.
Сливочные котлеты из куриной грудки: ингредиенты
- одна небольшая куриная грудка
- тридцать граммов сливочного масла
- двадцать граммов муки
- полтора стакана молока
- одно яйцо
- столовая ложка крахмала
- соль, перец, мускатный орех
Сливочные котлеты из куриной грудки: пошаговый рецепт
Начать нужно с приготовления соуса:
- На разогретую сковороду отправить половину столовой ложки сливочного масла и подождать, чтобы оно растаяло.
- В растаявшее сливочное масло добавить муки и тщательно размешивая немного ее прожарить в течение тридцати секунд.
- После влить необходимое количество молока.
- Все время размешивая, продержать соус на огне буквально пару минут до загустения.
- Как только соус загустеет, посолить его и добавить щепотку мускатного ореха.
- Еще раз хорошенько перемешать и можно снимать с огня.
А теперь нужно подготовить фарш:
- Куриную грудку хорошо помыть, просушить и нарезать небольшим кубиком.
- Отправить куриные кусочки в глубокую миску и добавить туда приготовленный сливочный соус.
- Туда же вбить яйцо, добавить крахмал, посолить, поперчить и все тщательно перемешать.
- Накрыть миску крышкой и отправить в холодильник часа на два, чтобы мясо хорошо пропиталось.
А сейчас нужно сформировать и обжарить котлетки:
- По истечении необходимого времени достать фарш из холодильника.
- В сковороде хорошо разогреть растительное масло.По две столовые ложки фарша отправлять в сковороду и, немного приплющивая массу, формировать котлетки.
- Котлетки нужно прожаривать с двух сторон на среднем огне до получения золотистой корочки. На все про все понадобится буквально пять минут.
- Готовые котлетки положить на отдельную тарелочку.
Сливочные котлеты из куриной грудки: готовы!
Ну вот и готовы наши вкусные сливочные котлеты из куриной грудки. Они получаются потрясающе нежными и сочными. От таких вкусных сливочных котлет никто не сможет отказаться.
Положите их в красивую тарелку и подайте с каким-нибудь гарниром.
Приятного аппетита!
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