Сливочные котлеты из куриной грудки: никто не сможет отказаться

Сливочные котлеты из куриной грудки! В нашем рецепте мы покажем, как приготовить очень вкусные сливочные котлеты из куриной грудки. Получаются котлетки очень-очень нежными, сочными с приятным сливочным вкусом. Обязательно попробуйте, точно не пожалеете.

Сливочные котлеты из куриной грудки: ингредиенты

одна небольшая куриная грудка

тридцать граммов сливочного масла

двадцать граммов муки

полтора стакана молока

одно яйцо

столовая ложка крахмала

соль, перец, мускатный орех

Сливочные котлеты из куриной грудки: пошаговый рецепт

Начать нужно с приготовления соуса:

На разогретую сковороду отправить половину столовой ложки сливочного масла и подождать, чтобы оно растаяло.

В растаявшее сливочное масло добавить муки и тщательно размешивая немного ее прожарить в течение тридцати секунд.

После влить необходимое количество молока.

Все время размешивая, продержать соус на огне буквально пару минут до загустения.

Как только соус загустеет, посолить его и добавить щепотку мускатного ореха.

Еще раз хорошенько перемешать и можно снимать с огня.

А теперь нужно подготовить фарш:

Куриную грудку хорошо помыть, просушить и нарезать небольшим кубиком.

Отправить куриные кусочки в глубокую миску и добавить туда приготовленный сливочный соус.

Туда же вбить яйцо, добавить крахмал, посолить, поперчить и все тщательно перемешать.

Накрыть миску крышкой и отправить в холодильник часа на два, чтобы мясо хорошо пропиталось.

А сейчас нужно сформировать и обжарить котлетки:

По истечении необходимого времени достать фарш из холодильника.

В сковороде хорошо разогреть растительное масло.По две столовые ложки фарша отправлять в сковороду и, немного приплющивая массу, формировать котлетки.

Котлетки нужно прожаривать с двух сторон на среднем огне до получения золотистой корочки. На все про все понадобится буквально пять минут.

Готовые котлетки положить на отдельную тарелочку.

Сливочные котлеты из куриной грудки: готовы!

Ну вот и готовы наши вкусные сливочные котлеты из куриной грудки. Они получаются потрясающе нежными и сочными. От таких вкусных сливочных котлет никто не сможет отказаться.

Положите их в красивую тарелку и подайте с каким-нибудь гарниром.

Приятного аппетита!