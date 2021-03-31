Шоколадный торт с ягодами. Насыщенный шоколадный вкус сведёт с ума сладкоежек

Шоколадный торт с ягодами, а именно с вишней мы будем готовить. Торт получается совершенно не приторным, с приятной кислинкой. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!

Шоколадный торт с ягодами: ингредиенты

Для бисквита

200 (двести) гр — темного шоколада 50 (пятьдесят) мл — растительного масла 150 (сто пятьдесят) гр — сахара 6 (шесть) шт — яичных белков 150 (сто пятьдесят) гр — грецких орехов

Для начинки

200 (двести) гр — сахара 350 (триста пятьдесят) гр — свежая или замороженная вишня 6 (шесть) шт — яичных желтков 700 (семьсот) гр — 20 % жирности 10 (десять) гр — желатина

Для глазури

1 (одна) шт — яиц 125 (сто двадцать пять) гр — темного шоколада 125 (сто двадцать пять) мл — сливок

Рецепт приготовления: