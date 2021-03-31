Шоколадный торт с ягодами. Насыщенный шоколадный вкус сведёт с ума сладкоежек

Шоколадный торт с ягодами, а именно с вишней мы будем готовить. Торт получается совершенно не приторным, с приятной кислинкой. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!
Шоколадный торт с ягодами: ингредиенты
Для бисквита
- 200 (двести) гр — темного шоколада
- 50 (пятьдесят) мл — растительного масла
- 150 (сто пятьдесят) гр — сахара
- 6 (шесть) шт — яичных белков
- 150 (сто пятьдесят) гр — грецких орехов
Для начинки
- 200 (двести) гр — сахара
- 350 (триста пятьдесят) гр — свежая или замороженная вишня
- 6 (шесть) шт — яичных желтков
- 700 (семьсот) гр — 20 % жирности
- 10 (десять) гр — желатина
Для глазури
- 1 (одна) шт — яиц
- 125 (сто двадцать пять) гр — темного шоколада
- 125 (сто двадцать пять) мл — сливок
Рецепт приготовления:
- Подготовить вишню для начинки — вишню без косточек смешайте в небольшой кастрюльке с сахаром и оставьте, чтобы она пустила сок. Затем отправьте на огонь, доведите до кипения, убавьте огонь и варите в течение 15 минут, периодически помешивая. Охладите до комнатной температуры
- Подготовьте коржи. Растопите шоколад в подогретом (но не горячем) масле. Белки взбейте миксером около минуты, затем добавьте сахар и взбейте до устойчивых пиков. Добавьте шоколад с маслом, а затем орехи. Перемешайте
- Выложите тесто в форму и выпекайте 10 минут при 200 ° С, и еще полчаса при температуре 180 ° С. Достаньте из формы и дайте остыть на решетке. Затем разделите на 2 коржа. Слегка взбейте венчиком желтки со ста граммами сахара
- Поставьте на водяную баню на десять минут, помешивая, пока не загустеет смесь. Оставьте охлаждаться. Желатин залейте 4 ст.л. холодной воды и дайте набухнуть. Затем растопите желатин, слегка подогрев (не доводите до кипения!), и влейте в слегка еще теплую яичную смесь. Размешайте, добавьте сметану (слегка взбитую венчиком). Все перемешайте, добавьте вишни с сиропом и взбейте. Крем будет слегка жидковат — это нормально, просто поставьте его на несколько минут в холодильник. На блюдо, в котором будете подавать торт, уложите корж срезом вверх и «наденьте» бортик от разъемной формы. Закрепите. Выложите всю начинку и накройте вторым коржом (срезом вниз). Поставить торт на сутки часа в холодильник для застывания
- Займемся глазурью. На слабом огне растопите шоколад со сливками. Добавьте слегка взбитое яйцо. Прогрейте смесь, чтобы она стала теплой, но еще не загустела. Залейте глазурью торт и оставьте в холодильнике до застывания глазури. Шоколадный торт с ягодами подавайте к столу!
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