Скатерть-Самобранка

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Моя мама очищает нагар со сковородок всего за пару минут и без химии. Показываю ее хитрый способ

Если у вас, как и у меня есть любимая сковородка, то вам знакома и такая ситуация, как слой нагара на посуде. Не всегда есть время и силы очищать посуду и поэтому слой нагара может быть довольно большим.

Особенно сильно грязнятся старые чугунные сковородки, на которых быстро скапливается жир и нагар.

Моя мама очищает нагар со сковородок всего за пару минут и без химии. Показываю ее хитрый способ

Моя мама научила меня быстро и просто справляться с этой проблемой.

Как почистить сковороду от нагара:

  • промываем посуду горячей водой;
  • берем пакет и укладываем в него сковороду;
  • берем нашатырный спирт и наливаем его на сковороду, рукой в перчатке размазываем его по всей поверхности сковороды;
  • завязываем пакет и отправляем его в проветриваемое помещение на ночь или хотя бы на несколько часов.

Когда вы промоете сковороду и протрете ее губкой, вы увидите, что нагар отстает сам целыми кусками. Если где-то еще осталось и невозможно убрать жесткой губкой, повторите процедуру.

Моя мама очищает нагар со сковородок всего за пару минут и без химии. Показываю ее хитрый способ

Моя мама очищает нагар со сковородок всего за пару минут и без химии. Показываю ее хитрый способ

 

Но будьте осторожны: нашатырь пахнет не особо-то и приятно. Применяйте этот способ очистки только в том случае, если есть возможность оставить сковороду в проветриваемом нежилом месте.

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