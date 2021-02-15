Моя мама очищает нагар со сковородок всего за пару минут и без химии. Показываю ее хитрый способ

Если у вас, как и у меня есть любимая сковородка, то вам знакома и такая ситуация, как слой нагара на посуде. Не всегда есть время и силы очищать посуду и поэтому слой нагара может быть довольно большим.

Особенно сильно грязнятся старые чугунные сковородки, на которых быстро скапливается жир и нагар.

Моя мама научила меня быстро и просто справляться с этой проблемой.

Как почистить сковороду от нагара:

промываем посуду горячей водой;

берем пакет и укладываем в него сковороду;

берем нашатырный спирт и наливаем его на сковороду, рукой в перчатке размазываем его по всей поверхности сковороды;

завязываем пакет и отправляем его в проветриваемое помещение на ночь или хотя бы на несколько часов.

Когда вы промоете сковороду и протрете ее губкой, вы увидите, что нагар отстает сам целыми кусками. Если где-то еще осталось и невозможно убрать жесткой губкой, повторите процедуру.