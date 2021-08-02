Кабачковая пицца. Быстрый и полезный завтрак для всей семьи

Кабачковая пицца получается очень вкусной, а готовится довольно просто. Это идеальный завтрак Жля всей семьи.
Кабачковая пицца: ингредиенты
- Кабачки — 410 гр. (четыреста десять грамм)
- Яйца — 5 шт. (пять штук)
- Сыр — 140 гр. (сто сорок грамм)
- Томаты — 2 шт. (две штуки)
- Соль, перец, приправы — по вкусу
- Зелень
Рецепт приготовления:
- Натрите кабачки на крупной тёрке, посолите, перемешайте и дайте соку стечь.
- Затем овощи тщательно отожмите, удалите жидкость и введите яйца.
- Нарубите зелень и добавьте к общей массе, приправьте специями, приперчите.
- Натрите сыр, соедините со всеми компонентами и перемешайте.
- Теперь приготовьте начинку, любую, какую захотите. Это может быть колбаса, томаты, сосиски.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выложите тесто, разровняйте лопаткой.
- Сверху выложите начинку, присыпьте зеленью и закройте крышкой.
- Жарьте до полной готовности на слабом огне.
Кабачковая пицца — вкусно и быстро.
Приятного аппетита!
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