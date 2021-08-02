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Кабачковая пицца. Быстрый и полезный завтрак для всей семьи

Кабачковая пицца получается очень вкусной, а готовится довольно просто. Это идеальный завтрак Жля всей семьи.

Кабачковая пицца: ингредиенты

Кабачковая пицца

  1. Кабачки — 410 гр. (четыреста десять грамм)
  2. Яйца — 5 шт. (пять штук)
  3. Сыр — 140 гр. (сто сорок грамм)
  4. Томаты — 2 шт. (две штуки)
  5. Соль, перец, приправы — по вкусу
  6. Зелень

Рецепт приготовления:

  • Натрите кабачки на крупной тёрке, посолите, перемешайте и дайте соку стечь.
  • Затем овощи тщательно отожмите, удалите жидкость и введите яйца.
  • Нарубите зелень и добавьте к общей массе, приправьте специями, приперчите.
  • Натрите сыр, соедините со всеми компонентами и перемешайте.
  • Теперь приготовьте начинку, любую, какую захотите. Это может быть колбаса, томаты, сосиски.
  • Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выложите тесто, разровняйте лопаткой.
  • Сверху выложите начинку, присыпьте зеленью и закройте крышкой.
  • Жарьте до полной готовности на слабом огне.

Кабачковая пицца — вкусно и быстро.

Кабачковая пицца. Быстрый и полезный завтрак для всей семьи 2

Приятного аппетита!

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