Оказывается, я неправильно варил яйца. Узнал, как и теперь после варки не трескаются и всегда идеально чистятся

Если вам необходимо сварить яйца так, чтобы они не потрескались и легко и просто чистились, воспользуйтесь моими советами.

Для начала яйца промываем под проточной водой и оставляем при комнатной температуре на 15 минут, чтобы они не были очень холодными.

Воду солим – это поможет просто и легко очистить яйца и они останутся целыми и красивыми, можно будет их фаршировать и подавать на праздничный стол. Достаточно будет добавить чайную ложку соли.

В тупой части, нижней яйца, делаем тонкой иглой прокол, что позволит потом быстро очистить яйца.

Варим таким образом 10 стандартных минут, потом опускаем в холодную воду до остывания и чистим.

Процесс подготовки яиц к варке не столь труден и долог, яйца вы потом очистите без проблем.