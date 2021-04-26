Самый вкусный паштет из свиной головы и печени

Свиная голова – это не только продукт для готовки зельца, но и главное составляющее еще одного вкусного блюда – паштета. К мясу еще добавляем свиную печень и получаем очень вкусный и ароматный паштет, который можно использовать даже как начинку для пирожков и пирогов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свиная голова, 1 шт;
- подчеревка, 2 – 3 кг;
- печень свиная, 2 кг;
- лук, 5 шт;
- яйца, 5 шт;
- перец, 1 пачка;
- соль, 0.3 – 0.5 г.
Процесс приготовления
Свиную голову необходимо залить чистой, холодной водой на пару часов.
Воду сливаем, поверхность головы очищаем острым ножом от грязи и рубим на несколько частей, чтобы голова уместилась в кастрюлю.
Еще раз хорошо промываем, заливаем водой и отвариваем, как для холодного – чтобы мясо отходило от костей.
Мясо отделяем, измельчаем при помощи мясорубки.
Также измельчаем печень и смешиваем с мясным фаршем.
Подчеревку и лук также перекручиваем и добавляем в фарш, перемешиваем, солим и перчим.
Совет: кроме перца, можно добавить и другие специи по своему вкусу.
Раскладываем массу в чистые баночки (по 500 г), накрываем крышками.
Ставим банки в холодную духовку, включаем температуру 180 градусов.
После того, как паштет закипит, готовим его 5 – 6 часов.
Закручиваем банки, охлаждаем и ставим на хранение в кладовку или в подвал.
Такая заготовка может стать отличным дополнением к любым блюдам, блинчикам, пирогам, начинкой для тарталеток.
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