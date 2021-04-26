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Самый вкусный паштет из свиной головы и печени

Свиная голова – это не только продукт для готовки зельца, но и главное составляющее еще одного вкусного блюда – паштета. К мясу еще добавляем свиную печень и получаем очень вкусный и ароматный паштет, который можно использовать даже как начинку для пирожков и пирогов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свиная голова, 1 шт;
  • подчеревка, 2 – 3 кг;
  • печень свиная, 2 кг;
  • лук, 5 шт;
  • яйца, 5 шт;
  • перец, 1 пачка;
  • соль, 0.3 – 0.5 г.

Процесс приготовления

Свиную голову необходимо залить чистой, холодной водой на пару часов.

Воду сливаем, поверхность головы очищаем острым ножом от грязи и рубим на несколько частей, чтобы голова уместилась в кастрюлю.

Еще раз хорошо промываем, заливаем водой и отвариваем, как для холодного – чтобы мясо отходило от костей.

Мясо отделяем, измельчаем при помощи мясорубки.

Также измельчаем печень и смешиваем с мясным фаршем.

Подчеревку и лук также перекручиваем и добавляем в фарш, перемешиваем, солим и перчим.

Совет: кроме перца, можно добавить и другие специи по своему вкусу.

Раскладываем массу в чистые баночки (по 500 г), накрываем крышками.

Ставим банки в холодную духовку, включаем температуру 180 градусов.

После того, как паштет закипит, готовим его 5 – 6 часов.

Закручиваем банки, охлаждаем и ставим на хранение в кладовку или в подвал.

Самый вкусный паштет из свиной головы и печени

Такая заготовка может стать отличным дополнением к любым блюдам, блинчикам, пирогам, начинкой для тарталеток.

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