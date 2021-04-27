Киви чизкейк. Освежающий десерт без выпечки

Киви чизкейк настоящий взрыв вкусов во рту. Приготовьте этот оригинальный чизкейк и удивите вех своими кулинарными навыками.
Киви чизкейк: ингредиенты
- Печенье — 200 гр. (двести грамм)
- Масло сливочное — 100 гр. (сто грамм)
Белый крем:
- Сливки жирные — 350 мл. (триста пятьдесят миллилитров)
- Сыр сливочный (либо перетёртый минимум два раза творог) — 400 гр. (четыреста грамм)
- Пудра сахарная — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Лимон — 1 шт. (одна штука)
- Желатин — 10 гр.(десять грамм)
- Ванилин — один большой пакет
Слой киви:
- Желатин — 20 гр. (двадцать грамм)
- Киви — 1 кг. (один килограмм)
- Пудра сахарная — 200 гр. (двести грамм)
Пошаговое приготовление:
- Печенье измельчите в мелкую крошку, добавьте растительное масло и перемешайте.
- Круглую форму для выпечки диаметром 24 см. застелите пергаментной бумагой.
- На дно вылижите слой печенья.
- Взбейте сливки с ванильным сахаром и сахарной пудрой до кремовой консистенции.
- Подготовить желатин, вместе с лимонным соком набухший желатин добавьте в сливочный сыр и размешайте.
- Затем соедините со взбитыми сливками.
- Эту массу выложите на основу из печенья.
- Немного творожного крема оставьте для украшения.
- Подготовьте небольшую миску, по бокам и сбоку оберните пищевой плёнкой и вставьте прямо в центр сливочной начинки. Это будет воронка для начинки из киви.
- Поместите н два часа в холодильник.
- Через два часа выньте миску из холодильника и аккуратно уберите плёнку.
- Очистите киви с помощью блендера измельчите в пюре, всыпьте сахар и оставьте на несколько часов (можно поставить на медленный огонь, но так киви может потерять цвет, поэтому киви с песком смешайте в самом начале, периодически помешивая, чтобы сахар растворился).
- Подготовить желатин и добавить в миску с киви, размешать.
- Аккуратно разлейте массу на белый крем и разровняйте.
Киви чизкейк готов!
Приятного аппетита!
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