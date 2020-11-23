Печёночный торт из куриной печени: это красиво, бюджетно и очень вкусно

Печеночный торт из куриной печени получается таким праздничным, вкусным и главное полезным! На первый взгляд кажется сложно приготовить, но нет! Рецепт очень прост.

Печеночный торт из куриной печени: ингредиенты

На тесто

80 (восемьдесят) гр – муки 500 (пятьсот) гр – куриной печени 2 (две) шт – яиц 2 (две) ст. ложки – сметаны Соль по вкусу 2 (две) ст. ложки – растительного масла

На прослойку

200 (двести) гр – лука 450 (четыреста пятьдесят) гр – моркови 100 (сто) гр – майонеза Соль по вкусу 2 (два) зубчика – чеснока

Печеночный торт из куриной печени: рецепт

Морковь натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте

Потушите до готовности. Обязательно посолите

Теперь тесто. Куриную печень промойте хорошенько. Потом дайте воде стечь. После чего отправьте ее в блендер и измельчите

Затем к массе добавьте сметану и яйца. Вновь взбейте

Полученную массу положите в глубокую посуду. Туда насыпьте муку и перемешайте до однородной массы

Тесто должно быть словно на оладьи по консистенции

Налейте растительное масло на сковороду и вылейте в нее тесто. Обжарьте с двух сторон. По пару минут с каждой стороны

Готовые коржи выложите стопкой друг на дружку. У меня вышло 12 коржей в 14 см диаметром

Чеснок измельчите и смешайте с майонезом. Смажьте смесью корж

Смажьте смесью корж Поверх выложите две ст. ложек тушеных овощей. Распределите ровно

Затем повторяем все коржи

Сверху украсьте торт измельченной зеленью. Можно украсить тертым сыром или тертыми яйцами. Дайте торту постоять в холодильнике два часа

Печеночный торт из куриной печени готов: Видео