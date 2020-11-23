Печёночный торт из куриной печени: это красиво, бюджетно и очень вкусно

Печеночный торт из куриной печени получается таким праздничным, вкусным и главное полезным! На первый взгляд кажется сложно приготовить, но нет! Рецепт очень прост.
Печеночный торт из куриной печени: ингредиенты
На тесто
- 80 (восемьдесят) гр – муки
- 500 (пятьсот) гр – куриной печени
- 2 (две) шт – яиц
- 2 (две) ст. ложки – сметаны
- Соль по вкусу
- 2 (две) ст. ложки – растительного масла
На прослойку
- 200 (двести) гр – лука
- 450 (четыреста пятьдесят) гр – моркови
- 100 (сто) гр – майонеза
- Соль по вкусу
- 2 (два) зубчика – чеснока
Печеночный торт из куриной печени: рецепт
- Морковь натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте
- Потушите до готовности. Обязательно посолите
- Теперь тесто. Куриную печень промойте хорошенько. Потом дайте воде стечь. После чего отправьте ее в блендер и измельчите
- Затем к массе добавьте сметану и яйца. Вновь взбейте
- Полученную массу положите в глубокую посуду. Туда насыпьте муку и перемешайте до однородной массы
- Тесто должно быть словно на оладьи по консистенции
- Налейте растительное масло на сковороду и вылейте в нее тесто. Обжарьте с двух сторон. По пару минут с каждой стороны
- Готовые коржи выложите стопкой друг на дружку. У меня вышло 12 коржей в 14 см диаметром
- Чеснок измельчите и смешайте с майонезом. Смажьте смесью корж
- Поверх выложите две ст. ложек тушеных овощей. Распределите ровно
- Затем повторяем все коржи
- Сверху украсьте торт измельченной зеленью. Можно украсить тертым сыром или тертыми яйцами. Дайте торту постоять в холодильнике два часа
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