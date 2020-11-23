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Печёночный торт из куриной печени: это красиво, бюджетно и очень вкусно

Печеночный торт из куриной печени получается таким праздничным, вкусным и главное полезным! На первый взгляд кажется сложно приготовить, но нет! Рецепт очень прост.

Печеночный торт из куриной печени: ингредиенты

Печёночный торт из куриной печени

На тесто

  1. 80 (восемьдесят) гр – муки
  2. 500 (пятьсот) гр – куриной печени
  3. 2 (две) шт – яиц
  4. 2 (две) ст. ложки – сметаны
  5. Соль по вкусу
  6. 2 (две) ст. ложки – растительного масла

На прослойку

  1. 200 (двести) гр – лука
  2. 450 (четыреста пятьдесят) гр – моркови
  3. 100 (сто) гр – майонеза
  4. Соль по вкусу
  5. 2 (два) зубчика – чеснока

Печеночный торт из куриной печени: рецепт

Печёночный торт из куриной печени

  • Морковь натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте
  • Потушите до готовности. Обязательно посолите
  • Теперь тесто. Куриную печень промойте хорошенько. Потом дайте воде стечь. После чего отправьте ее в блендер и измельчите
  • Затем к массе добавьте сметану и яйца. Вновь взбейте
  • Полученную массу положите в глубокую посуду. Туда насыпьте муку и перемешайте до однородной массы
  • Тесто должно быть словно на оладьи по консистенции
  • Налейте растительное масло на сковороду и вылейте в нее тесто. Обжарьте с двух сторон. По пару минут с каждой стороны
  • Готовые коржи выложите стопкой друг на дружку. У меня вышло 12 коржей в 14 см диаметром

Печёночный торт из куриной печени

  • Чеснок измельчите и смешайте с майонезом.
    Смажьте смесью корж
  • Поверх выложите две ст. ложек тушеных овощей. Распределите ровно
  • Затем повторяем все коржи
  • Сверху украсьте торт измельченной зеленью. Можно украсить тертым сыром или тертыми яйцами. Дайте торту постоять в холодильнике два часа

Печеночный торт из куриной печени готов: Видео

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